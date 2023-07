Hallan muertos a un hombre y a una mujer dentro de un carro en Rancho Palos Verdes

Un hombre y una mujer fueron encontrados baleados fatalmente el lunes por la mañana en un estacionamiento con vista a un acantilado junto al mar en Rancho Palos Verdes.

Los agentes respondieron al lote en la cuadra 7000 de Palos Verdes Drive a las 6:50 a.m.

Imágenes captadas en el lugar mostraban un automóvil en el estacionamiento con, al parecer, cuatro agujeros de bala en las ventanas del lado del conductor.

Hasta el momento no se han revelado las identidades del hombre y de la mujer.

Se instó a cualquier persona con información sobre el caso a llamar a la Oficina de Homicidios del Sheriff al 323-890-5500, o Crime Stoppers al 800-222-TIPS. Los informantes también pueden utilizar el sitio web.

