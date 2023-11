Hallan muerta a niña de 9 años: su madre fue arrestada por presunto homicidio en Westminster

La policía arrestó a una madre bajo sospecha de haber matado a su hija discapacitada de 9 años después de encontrar el cuerpo de la niña en su casa en Westminster el viernes.

En un documento judicial anterior sobre una orden de restricción del padre de la niña, nuestra estación hermana, NBCLA, descubrió que la menor tenía parálisis cerebral, un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse, según los CDC.

La policía de Westminster respondió sobre un control de asistencia social en la casa de los apartamentos Village Green en Goldenwest Street y Homer Street después de recibir una llamada de un familiar preocupado el viernes por la tarde.

La policía dijo que llegaron y encontraron a la niña de 9 años sin vida con signos evidentes de trauma, según el comunicado.

Localizaron a su madre, Khadiyjah Pendergraph, de 32 años, en un centro comercial a unos 30 minutos de distancia en Aliso Viejo y la arrestaron bajo sospecha de asesinato.

Los vecinos de Pendergraph le dijeron a NBCLA que la madre siempre fue reservada y cuando veían a su hija, estaba en silla de ruedas. Un vecino dijo que había ayudado a Pendergraph a sacarla del auto antes.

Según documentos judiciales, Pendergraph solicitó una orden de restricción del padre de la niña en agosto de 2016 por “violencia doméstica con un menor”. Su hija tenía en ese momento 2 años.

En la orden, dijo que la niña tiene parálisis cerebral y escribió: “no está segura” con el padre, y agregó que ella es la única cuidadora y “la mantendrá segura en todo momento”.

NBCLA se comunicó con los Servicios de Protección Infantil del Condado de Orange para preguntarles si habían tenido alguna relación con la madre y el niño anteriormente. Un portavoz dijo en un comunicado:

“La Agencia de Servicios Sociales (SSA) del Condado de Orange está comprometida con la protección de los niños vulnerables y esa misión exige la aplicación de estándares rigurosos. La SSA no puede confirmar ni negar que exista un caso o una investigación relacionada con su consulta”.

Los vecinos del lugar aseguraron que están consternados con lo ocurrido. “Simplemente no puede ser, es como una pesadilla. Es un barrio bonito. Esto es, ya sabes, todos los vecinos juegan juntos. Tengo cuatro hijos y mis hijos siempre están jugando con todos los niños de la cuadra y no puedo creerlo. Estoy en shock”, expresó Evelyn González quien vive en un barrio al otro lado de la calle.

Los detectives de la Policía de Westminster continúan la investigación e instan a cualquier persona que tenga información adicional a comunicarse con la detective Marcela López al 714-548-3773, o con Crime Stoppers del Condado de Orange al 1-855-TIP-OCCS o iniciando sesión en www.occrimestoppers.org. Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.