Hallan a cantante Aaron Carter muerto en su hogar en Lancaster

El cantante y rapero Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa en Lancaster el sábado a la edad de 34 años.

Bomberos y paramédicos fueron enviados a las 11 a.m. a una casa en el área de Valley Vista Drive y Avenue L-6 con respecto a un ahogamiento, según un despachador del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Un comandante de guardia en la estación Lancaster del alguacil le dijo a City News Service que los agentes fueron enviados a las 10:58 a. m. a una casa en 42502 Valley Vista Drive.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Fuimos allí por una persona que no respiraba y lo declararon muerto”, dijo el comandante de guardia.

Un cuidador de la casa descubrió al hombre inconsciente en una bañera y llamó al 911, dijo el teniente del alguacil Daniel Vizcarra a City News Service.

La víctima fue identificada por primera vez como Carter por el sitio web de entretenimiento TMZ, que informó que Carter aparentemente se ahogó en una bañera. Su muerte fue confirmada más tarde por la empresa de gestión de Carter. “Estamos en shock y completamente desconsolados al saber que Aaron se nos fue hoy'', dijo su gerente, Roger Paul, en un comunicado proporcionado a CNS.

“Aaron es alguien con quien hemos cultivado una estrecha relación durante la última década. Era aventurero e impulsivo; muchos conocen sus recientes formas salvajes. Pero lo que mucha gente no sabía acerca de Aaron es que era tan tierno de corazón como parece. Era cortés. Se preocupaba genuinamente por los demás, y el amor que sentía por quienes lo rodeaban era inconmensurable; tanto es así, que creemos que es seguro decir que está trascendiendo las líneas de tiempo.”

“Todavía podemos sentir su presencia y su calidez a nuestro alrededor”, continuó el comunicado. “Aaron sabía que a veces no tomaba las mejores decisiones, pero sufrió las consecuencias de eso. Se dejó sumergir en la culpa, pero siguió aventurándose, tratando de arreglar las cosas y tratando de enmendarse. Aaron Carter realmente amaba la vida. Era de espíritu libre y buscaba todos los placeres y cortesías que este mundo tiene para ofrecer. Debido a esta actitud y enfoque de la vida, pudo dar tan libre y enérgicamente cuando se trataba de su música y su actuación. Estamos tristes de tener que dejarlo ir, y lo extrañaremos muchísimo”.

El video de la escena mostró cinta policial alrededor de una casa de dos pisos con un letrero de "se vende" y un vehículo recreativo al frente. Se puede ver a una mujer llorando sentada en un muro bajo frente a la casa mientras un hombre la consuela.

Nacido en Tampa, Florida, Carter vendió un millón de copias de su álbum debut homónimo en 1997 a la edad de 9 años. Su seguimiento del 2000 “Aaron's Party (Come Get It)” vendió tres veces esa cantidad solo en los Estados Unidos.

Durante los siguientes años, Carter apareció en Nickelodeon y grabó un par de álbumes más exitosos.

Más tarde apareció en "Dancing with the Stars" y en el musical de Broadway "Seussical". Encabezó una gira mundial a finales de 2014.

Carter también era el hermano menor de Nick Carter de los Backstreet Boys, y abrió para la famosa banda de chicos a fines de la década de 1990.

Los últimos años lo vieron en las noticias por innumerables problemas legales, de drogas y de relaciones.

“Todo es una hermosa bendición porque he tenido muchas relaciones y comencé a [renunciar] al amor”, dijo a Us Weekly en 2021, refiriéndose al nacimiento de su primer hijo. “Estaba hablando de tener una familia hace años. Yo [quería] estar en casa y disfrutar del amor de mi vida y de mi hijo. Ahora que está aquí, es como una epifanía. Cada minuto ahora se ha vuelto tan precioso y cada pedacito de tiempo que pasa ahora... [realmente] he cambiado mi forma de pensar. Le he dado a mucha gente segundas y terceras oportunidades, como pueden ver con nosotros y las cosas por las que hemos pasado”.

Carter tuiteó el 29 de octubre que estaba vendiendo su casa de Lancaster, con un enlace a una cotización de $799,900 en Zillow. La casa de dos pisos tiene siete habitaciones y cuatro baños.

“Vendo mi segunda casa. Los bienes raíces han sido muy buenos conmigo”, tuiteó Carter. “Listo para un nuevo capítulo en mi tercer hogar, en el que planeo quedarme para hacer una vida hermosa para mi familia. Este año ha sido súper duro pero he aprendido mucho. Gracias a todos por el apoyo.”