Hallan 3 personas muertas dentro de una casa en zona no incorporada de Montclair

La policía estaba investigando este martes el asesinato de tres personas dentro de una casa en un área no incorporada del condado de San Bernardino.

Los agentes encontraron a las tres víctimas adultas después de responder a la casa en la cuadra 4800 de Ramona Place a las 9:06 p.m. el lunes, dijo un portavoz del Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino.

Hasta este martes por la mañana no se habían reportado arrestos.

El helicóptero NewsChopper4 de NBC4 mostró una escena aún activa el martes por la mañana. Varios agentes habían bloqueado la calle a ambos lados de la casa mientras los detectives de homicidios entraban y salían de la residencia, aparentemente enfocando una parte de la investigación en el patio trasero.

Un K-9 de la policía también estaba olfateando el área.

Las autoridades no dieron a conocer más información de inmediato.

