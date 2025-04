Habla presunta víctima que reportó en el 2024 al entrenador de fútbol acusado de matar a menor de 13 años

En exclusiva rompe el silencio otra de las presuntas víctimas del entrenador de fútbol acusado de asesinar a un adolescente cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada en Oxnard.

Este caso data del 2024 y el menor y su familia alegan que denunciaron el supuesto abuso sexual con la oficina del Alguacil del condado de Los Ángeles, pero las autoridades supuestamente no habrían investigado el caso.

La víctima asegura que conoció a Mario Edgardo García Aquino hace tres años a través de amigos que lo invitaron a jugar en un campo de fútbol ubicado aquí en la intersección de las calles Blythe y el bulevar Van Nuys en Panorama City.

El menor de 17 años, a quien llamaremos John para proteger su identidad, es un estudiante de preparatoria.

“Tuvo que llegar a este punto para encontrar a un niño muerto y qué pasa si iba a ser yo, no sabría”, dijo John con lágrimas en sus ojos.

Aún incrédulo y visiblemente conmocionado, John alega que fue víctima de abuso sexual por parte de García Aquino, de 43 años.

“Desde que era niño siempre me gustaba el fútbol, siempre miraba videos, siempre me gustaba. Me gustó el deporte y un amigo me invitó a jugar a un club que era de un nivel más alto, y le dije, ‘pues sí, hay que darle a ver como va la cosa’”, dijo John.

John recordó cómo conoció al entrenador García Aquino.

“Al principio estaba un poco alejado el señor, pero al pasar el tiempo las cosas cambiaron”, dijo John. “Pues era muy amable y como un amigo, queriéndose acercar. Era como un año completo antes de que me fuera a vivir con él. Después de los partidos, como él llevaba a algunos niños en su carro, porque no tenían ride, él decía pues les “pitcho el lunch” pizza por ganar el juego y así es como empezó”.

Un año después, el menor se fue a vivir con el entrenador con el permiso de su papá. “Empezó cuando tenía problemas familiares, pero así quise trabajar por mi cuenta, hacer mi propio dinero, me ofrecía trabajo el Mario, y pues sí, le aceptaba, porque pues un niño quien no va a querer dinero”, dijo John, quien agregó que le pagaba “$120 la docena de camisas de fútbol. Tenía que ponerles los números y el escudo”.

John agregó que “al principio nos fuimos a vivir en Sylmar y después de otro año nos fuimos para Palmdale” junto con el hijo de García Aquino.

Una vez en Palmdale el 21 de febrero del año pasado, John asegura: “me ofrecía un jugo y después del jugo me dormía por lo cansado y, no sé, creo que algo fue en el jugo”

Pero ese día, “estaba dormido y siento que alguien me esta jalando los shorts, verdad, y me levanto y lo miro a él, y como me acabo de levantar, no más le pego. Le abro el labio y me dice: ‘¿Qué te pasa, no más estaba jugando?”.

John asegura que “lo que sí noté es que mi short estaba puesto al revés y eso me hizo dudar porque yo siempre me pongo la ropa bien”.

Esa noche, asegura John llamó a su madre, “ese día llegó, platicamos cómo estaba la cosa, igual le dijo una mentira a mi mamá y después otro día pasó”.

Pero optó por permanecer con el acusado, pero un día después el 22 de febrero, todo cambió.

“Eran como las 10 de la tarde y me ofreció un jugo y se lo acepté, me lo tomé, no me sentía muy cansado”, dijo John, pero agrega que “me dormí”.

El menor agrega que “yo sabía que mis shorts estaban bien. Cuando me levanto, otra vez” vio que sus shorts estaban al revés.

En ese momento John señala que llamó a su mamá y ella le pidió llamar a la policía. John dice que García Aquino le “rogaba que se callara”.

“Y le dije: voy por ti ahorita, quítate de allí que ese hombre te va a matar, no lo mató porque Dios es poderoso”, dijo Esther, madre de la víctima.

John dijo que “hizo ruido” y hasta “le quebré el windshield (parabrisas) de su carro para que no se fuera, pero igual huyó”.

Cuando llegó la policía, el menor dijo que había sucedido, “pero no hicieron nada”.

En imágenes que obtuvimos, se ven a los oficiales responder a la llamada. Su madre, que también nos pidió ocultar su rostro y distorsionar su voz, dice, hizo un reporte con la oficina del Alguacil de Palmdale, pero cuando llegaron los agentes, García Aquino ya había huido.

“Nunca investigaron su récord de él, nunca lo buscaron y andaba bien a gusto”, dijo la madre.

La familia le mostró a Telemundo 52 récords del hospital que comprueban que John fue víctima de abuso sexual, y dio positivo a drogas en un examen de orina y de encefalo-patia toxica, pero el informe médico no señala que haya sido por bebidas que consumió.

“Yo fui a la policía, fuimos nunca hicieron nada, fuimos tres veces a la policía”, dijo la madre de la víctima y agregó, “no nos auxiliaron, no hicieron nada”.

Nosotros nos comunicamos con el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles para conocer por qué supuestamente no investigaron el caso. Un portavoz nos dijo que el caso está siendo analizado por la Unidad Especial de Víctimas y que se archivó con el fiscal del distrito de Los Ángeles.

Mientras tanto, García Aquino permanece en custodia con un cargo de homicidio en primer grado y dos cargos por agresión sexual.

John dijo que quedó asustado cuando lo vio en televisión: “sentí alegría, tristeza, confusión” y agregó, “yo pensé que pude haber sido yo”, y se preguntó “por qué no hicieron nada con mi caso”.

Graves acusaciones contra entrenador de fútbol

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, presentó este lunes un cargo de asesinato con circunstancias especiales por la muerte de Óscar Omar Hernández, el menor de 13 años que desapareció tras visitar a un entrenador de fútbol en Antelope Valley a finales de marzo.

El sospechoso, identificado como Mario Edgardo García Aquino, de 43 años, fue arrestado la semana pasada por detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles que investigaban la desaparición del adolescente. García Aquino fue arrestado por un cargo de agresión de 2024. El cargo por el cual fue arrestado inicialmente no está relacionado con el menor encontrado muerto en Oxnard.

Se esperaba que García Aquino, de 43 años, compareciera inicialmente por ese caso de agresión en el tribunal de Lancaster el lunes, pero los agentes informaron que no fue llevado a la corte por razones médicas.

García Aquino podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más seis años de prisión por un caso separado de abuso sexual.

"Ningún padre debería tener que soportar el dolor y la tristeza inimaginables de enterarse del asesinato de su hijo", declaró Hochman. "Óscar simplemente subió a un tren y ni él ni su familia sabían que jamás regresaría. Los depredadores sexuales que buscan la satisfacción de sus víctimas serán responsables y procesados ​​con todo el peso de la ley", agregó.

Hochman dijo que García Aquino es imputado por "asesinar a Óscar Omar Hernández el 28 de marzo del 2025". El fiscal recordó que los cargos en sí no son evidencia, y que el hombre puede defenderse hasta que se compruebe su culpabilidad.

El caso presentado el lunes imputó a García Aquino un solo cargo de asesinato en primer grado, con la circunstancia especial de que el crimen habría ocurrido durante la comisión de otro delito grave violento, como un robo o una violación.

Según los cargos, García Aquino asesinó a Óscar Omar Hernández en Lancaster. "García Aquino era su entrenador de fútbol, y ese día (Óscar) Omar Hernández fue a Lancaster para ver al señor García Aquino. Dos días después él fue reportado como desaparecido, y el 2 de abril de 2025, su cuerpo fue encontrado en Oxnard al lado de una vía cerca de una playa estatal", dijo Hochman.

Además, se le presentaron cargos separados a García Aquino por un caso del 22 de febrero de 2024 por abuso de un menor de 16 años. El hecho presuntamente ocurrió en la cuadra 41100 de la calle 27 en Palmdale.

Un día después, el 8 de abril, la Fiscalía de Los Ángeles agregó un cargo por "un delito grave de agresión con intención de cometer un delito sexual y un delito lascivo contra un menor de 14 o 15 años". "El 10 de diciembre de 2022, García Aquino presuntamente agredió sexualmente a una adolescente en su entonces hogar en Sylmar", según el comunicado.

Si tiene información le pide que se comunique con la División de Menores del Departamento de Policía de Los Ángeles, Unidad de Niños Maltratados, al (818) 374-5415 o con la Oficina de Víctimas Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al (877) 710-5273. También puede proporcionar información anónima por teléfono a la línea directa de Crime Stoppers Regional de Los Ángeles al (800) 222-8477 o en línea en lacrimestoppers.org.