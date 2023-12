“No se lo merecía”: madre habló con su hijo momentos antes de ser apuñalado en tren del Metro

Una madre de luto recuerda cómo habló con su hijo por teléfono pocos minutos antes de que fuera apuñalado fatalmente en un tren de Metro en el sur de Los Ángeles.

“Él no lo merecía y lo único que puedo pensar es que mi bebé sufrió cuando murió y esta persona le causó dolor”, dijo Brigitte Rangel.

El hijo de Rangel, Jalil Illera, de 27 años, fue asesinado a puñaladas en el tren de la Línea E de Metro en University Park, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Un sospechoso fue detenido el jueves por el apuñalamiento mortal de un hombre de 27 años a bordo de un tren de la Línea E del Metro en el área de University Park.

El hecho de violencia se reportó el martes, alrededor de las 3:45 p.m., cuando la víctima, sufriendo heridas de arma blanca, bajó del tren en la estación de Metro LATTC/Ortho Institute.

“Me mata saber que mi hijo murió con dolor y que le infligieron no sé cuántas heridas”, dijo Rangel. "Esa parte me mata: que murió por el dolor infligido".

Rangel dijo que llamó a su hijo ese mismo martes cuando él se dirigía a una cita escolar. Fue la última conversación que tuvo con su hijo.

“Me dijo: ‘Oye mamá, ¿qué estás haciendo?’. Le dije: ‘Estoy en un evento de trabajo’. Él dijo: ‘Está bien, estoy haciendo tostadas francesas’. Le dije: ‘Genial, disfruta’. Él dijo: “Hablaré contigo más tarde. Te amo’”

La familia Illera recuerda a su ser querido como un espíritu libre talentoso y con grandes sueños. Illera era de Colombia y anteriormente vivió en París, pero se mudó a Los Ángeles para convertirse en diseñador. Es un sueño que, según su familia, lamentablemente nunca se hará realidad.

LAPD inició una investigación sobre el apuñalamiento y publicó imágenes de la persona buscada en relación con el asesinato. Carlos Carrillo Martínez, de 19 años, se entregó a la policía y posteriormente fue arrestado.

Según la alcaldesa de Los Ángeles, el estado del sistema del metro ha mejorado, así lo confirmó Karen Bass, quien ahora además funge como presidenta de la junta del Metro.

Martínez fue fichado por asesinato en la comisaría de la 77.ª División. Su fianza se fijó en 2 millones de dólares, según LAPD.

“Es realmente triste que un joven haya hecho esto”, dijo Rangel. "No quiero ver a la persona".

