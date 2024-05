Gypsy Rose será parte de la exposición de autos “lowrider” más grande del sur de California

Algunos de los lowriders más atractivos y célebres jamás fabricados se estacionarán en el Petersen Automotive Museum del sur de California durante casi un año.

A partir del sábado, “Best in Low: Lowrider Icons of the Street and Show” se exhibirá en el museo Peterson Automotive, presentando algunos de los lowriders más notables, incluido el mundialmente famoso Chevrolet Impala 1964 "Gypsy Rose", el primer lowrider en ser incorporado al Registro Nacional de Vehículos Históricos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Foto por Ted7 1964 Chevrolet Impala "Gypsy Rose" - Foto por Ted7

"Las exposiciones de lowrider son siempre las favoritas de los fanáticos y estamos emocionados de abrir la exhibición de lowrider más completa en la historia del museo", dijo el director ejecutivo del Petersen Automotive Museum, Terry L. Karges.

Los visitantes tendrán la oportunidad de ver algunas atracciones notables como el Chevrolet Impala convertible “Final Score” de 1958 y el Chevrolet Bel Air “Double Trouble” de 1957, así como el Chevrolet Impala “Dead Presidents” de 1958, construido por Albert De Alba Sr. y Albert De Alba Jr., que se encuentran entre los artesanos más establecidos y respetados de la comunidad lowrider.

Foto por MotorTrend 1936 Ford Pickup “Trokita Loca” - Foto por MotorTrend

"Esta exposición celebra la rica historia de los lowriders y permitirá a los visitantes aprender sobre su impacto en el mundo del automóvil, la cultura en general y la historia de la personalización de automóviles", dijo Karges.

La exhibición que ocupará el Mullin Grand Salon también incluirá bicicletas, motocicletas y obras de arte de artistas influyentes de la escena lowrider chicana.

Foto por Peterson Museum 2015 Garcia "Azteca de Oro - Foto por Peterson Museum

La comunidad lowrider ha crecido a lo largo de los años y se sabe que el sur de California alberga muchos de estos clubes de automóviles.

"A Los Ángeles a menudo se le llama el centro del lowriding, y la ciudad sigue siendo la imagen dominante de la cultura tanto a nivel nacional como internacional", escribió el museo en un comunicado de prensa para anunciar el evento.

Una curadora invitada para el evento de este año, la Dra. Denise Sandoval, dijo que la exhibición de este año también incluirá autos propiedad de mujeres y en los que han trabajado.

“Best in Low: Lowrider Icons of the Street and Show” se inaugura el 11 de mayo y estará en exposición hasta abril de 2025. Para obtener más información y entradas, haga clic aquí.