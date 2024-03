Guardia costera revela posibles causas del brillo de petróleo frente a Huntington Beach

Un brillo de petróleo detectado frente a la costa del sur de California la semana pasada posiblemente fue causado por una filtración natural del fondo del océano, pero aún se desconoce la fuente exacta, dijeron el lunes funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Las autoridades detectaron el brillo de petróleo de 2.5 millas de largo el viernes por la mañana frente a Huntington Beach. Las cuadrillas recuperaron aproximadamente 85 galones (322 litros) de petróleo del agua y 1,050 libras de desechos aceitosos y bolas de alquitrán de la costa, dijo la Guardia Costera en un comunicado.

Hasta el momento, las pruebas de laboratorio no han logrado identificar definitivamente la fuente del petróleo, pero los análisis preliminares determinaron que no se trataba de un producto refinado como la gasolina o el diésel, dijeron las autoridades.

“Los resultados de laboratorio también fueron inconsistentes con las muestras archivadas de plataformas petroleras en el área”, dice el comunicado. Según los funcionarios, las muestras son más características del petróleo “recién producido” típico de una filtración natural.

Las autoridades dijeron inicialmente que no había informes de derrames o fugas de plataformas petroleras que operaban en alta mar y que el brillo no parecía estar creciendo, lo que les llevó a sospechar que se trataba de una descarga única de petróleo del fondo del océano, que son bastante comunes.

Cuando los socorristas realizaron vuelos sobre el área el sábado, ya no podían ver ningún brillo recuperable. Había algunos grupos de alquitrán a lo largo de la playa, pero no lo suficiente como para justificar un cierre de fin de semana, y no parecía haber ninguna amenaza para la salud pública, dijeron las autoridades.

La Guardia Costera dijo que tres aves vivas (un cormorán, un somormujo y un zampullín) fueron encontradas manchadas con petróleo y estaban siendo tratadas.

Una fuga en 2021 en un oleoducto costa afuera envió gotas de petróleo crudo a la costa en Huntington Beach, una ciudad amigable para el surf a unas 30 millas (48 kilómetros) al sureste de Los Ángeles.