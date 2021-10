Grupo de mujeres bomberos de LAFD dice que el jefe ignoró reportes de abuso

Una coalición de mujeres bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles pidió el lunes que se destituya al Jefe de Bomberos Ralph Terrazas por presuntamente ignorar las acusaciones de sexismo, acoso y abuso que sufren las mujeres en el departamento.

En una carta al alcalde Eric Garcetti, Las Mujeres de Los Ángeles en el Servicio de Bomberos alegó que Terrazas "ha ignorado, minimizado, negado u obstruido activamente cualquier investigación sobre los problemas culturales con LAFD".

La asociación dijo en la carta que la exclusión de mujeres y bomberos de minorías en el departamento comienza en el proceso de contratación y en la academia, donde tienen que exceder los estándares para poder cumplirlos.

“Se vuelve mucho más insidioso cuando llegamos a nuestras primeras asignaciones como bomberos probatorios cuando se nos da la sombría opción de soportar en silencio el abuso o renunciar a la idea de una carrera exitosa (o cualquier otra)”, decía la carta.

Los presuntos abusos incluyen acoso, incluso en forma de heces esparcidas por el baño de mujeres; bomberos varones que se exponen y dicen "así es como se ve un bombero"; objetos racistas dentro de la estación de bomberos; y comentarios racistas y sexistas y violencia física, según la carta a Garcetti.

En un comunicado al City News Service, Terrazas dijo que se reunió con la asociación el jueves y "discutió iniciativas de colaboración para proteger y mejorar nuestros entornos de trabajo", incluida la actualización de las Pautas de sanciones disciplinarias del departamento, hacer que los mensajes de todo el departamento se produzcan con mayor frecuencia y proporcionar información específica. formación para mejorar la cultura laboral.

“Respeto a LAWFS ya todas nuestras otras organizaciones de bomberos y continuaré teniendo comunicación abierta y reuniones para avanzar juntos”, dijo Terrazas.

Garcetti apoyó a Terrazas en un comunicado al City News Service, diciendo que tiene "plena confianza" en el jefe de bomberos.

“El Jefe Terrazas ha hecho un excelente trabajo liderando y reconstruyendo nuestro departamento de bomberos durante algunos de nuestros días más difíciles y tengo plena confianza en él. Él y todo el liderazgo de LAFD saben que tengo tolerancia cero con el sexismo, el racismo o el acoso en nuestras estaciones de bomberos o en cualquier otro lugar de trabajo, y espero que actúen con urgencia cuando se les llame la atención sobre cualquier denuncia de abuso ''. Dijo Garcetti.

“Las experiencias que algunos bomberos han dado un paso adelante para informar son repugnantes y completamente inaceptables, y estoy trabajando en estrecha colaboración con el jefe y otros en esta conversación para acelerar las reformas institucionales transformadoras para lograr el cambio fundamental que todos reconocemos que debe existir en todas partes en esta ciudad y en este departamento".

El lunes, la presidenta del Servicio de Bomberos de Los Ángeles, Kris Larson, quien ha servido al LAFD durante 31 años, celebró una conferencia de prensa con representantes de Equity on Fire, Women's March Action, la Organización Nacional de Mujeres de California y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur de Sureste de california.

Larson alegó que Terrazas descartó los incidentes como "únicos o de bolsillo".

“La apatía, el desdén y la inacción de nuestro liderazgo ha permitido que una cultura de intimidación crezca y se desarrolle dentro del departamento con resultados desastrosos”, dijo Larson. "Aquellos que son lo suficientemente valientes para presentar denuncias se enfrentan a represalias, novatadas y represalias en su asignación".

La directora interina de Información Pública del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Cheryl Getuiza, dijo en un comunicado: “El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles toma todas las quejas en serio y las investiga cuando se les notifica. La acción disciplinaria ocurrirá si la preponderancia de la evidencia indica que ocurrió la mala conducta. Sin embargo, si el Departamento no tiene conocimiento de una queja, no podemos abordarla y tomar las medidas adecuadas según sea necesario. Además, el Jefe no ignora ningún incidente de mala conducta y alienta a los miembros del Departamento a denunciar todas las acusaciones de comportamiento inapropiado".

Lauren Andrade, una veterana de 18 años de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, habló como representante de Equity On Fire, una coalición destinada a abordar la discriminación sistémica dentro de los departamentos de bomberos.

Ella dijo que un bombero de LAFD, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo que fue violada por otro bombero dentro de una estación de bomberos.

“He optado por permanecer en el anonimato porque sé el dolor que vendrá con la exposición. Me han dicho que no hay nada más que yo pueda hacer. Es su palabra contra la mía. Un hombre, un veterano de 15 años contra mí, un novato y una mujer '', dijo la mujer a través de Andrade.

Andrade no reveló detalles sobre la presunta violación, pero dijo que sucedió en 2016 o 2017. Agregó que cree que alguien más que la víctima lo denunció y que "se tenía conocimiento de que sucedió".