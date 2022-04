Un vehículo cae de terraplén en Griffith Park con una mujer de 68 años adentro

Un SUV cayó por el costado de un acantilado en Griffith Park el miércoles por la mañana, aterrizando aproximadamente 300 pies hacia el cañón con al menos un pasajero adentro, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

LAFD recibió una llamada al 911 sobre el incidente alrededor de las 6:49 a.m.

La pasajera, una mujer de 68 años, estaba alerta y hablando cuando los guardaparques llegaron al auto, dijo LAFD. Aún se desconoce el alcance de sus heridas.

Los bomberos se encuentran en el lugar y están "bajando con equipo para evaluar la situación" y ver cuál es la mejor manera de sacarla del cañón y llegar a la carretera, según LAFD.

Desde allí, pueden tratar y transportar a la mujer según sea necesario.

Esta es una noticia en desarrollo.

