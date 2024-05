Entusiasmo entre los amantes de la vida silvestre tras avistamiento de puma en Griffith Park

Vlad Polumiskov se sorprendió con la visita de su vecina, una nueva estrella en Hollywood Hills.

Polumiskov, deslumbrado por las estrellas, regresaba a casa después de cenar cuando se encontraron en el estacionamiento de su apartamento en Barham Boulevard.

“Estacioné mi auto y me estaba preparando para sacar a mi hijo del asiento”, dijo Polumiskov. “Mientras sostengo a mi hijo, miro hacia la izquierda porque las luces todavía estaban encendidas y son muy brillantes. Miro a mi izquierda y veo un gato enorme, un puma”.

Polumiskov regresó horas más tarde y el puma todavía estaba dando vueltas, por lo que capturó un video que tiene a los observadores de vida silvestre entusiasmados. El gato permaneció entre los árboles y los arbustos que bordeaban el estacionamiento antes de desaparecer nuevamente entre la vegetación en el extremo occidental de Griffith Park.

El avistamiento en el complejo de apartamentos en Barham Boulevard en las colinas sobre Burbank y Toluca Lake aún está en proceso de ser verificado por el Servicio de Parques Nacionales, que rastrea a los leones y sus movimientos en las montañas de Santa Mónica.

Pero los fanáticos del famoso puma P-22 estaban entusiasmados con la posibilidad de que Griffith Park diera la bienvenida a otro gran felino después de la muerte del querido puma, también conocido como el Gato de Hollywood.

Polumiskov dijo que no es la primera vez que lo ve, pero esta vez tiene pruebas en video.

“Vi un puma hace cuatro meses”, dijo. “Nadie me creyó porque no tenía las imágenes. Todos los vecinos me llaman ahora el Susurrador de gatos, el Susurrador de pumas”.

A pesar de su fama, P-22 probablemente vivió una vida solitaria vagando por Griffith Park y Hollywood Hills durante aproximadamente una década. Su muerte en 2022 dejó un agujero con forma de puma en los corazones de los entusiastas de la vida silvestre.

La muerte del legendario puma P-22, causó un impacto emocional en los residentes de Los Ángeles. Desde su fallecimiento comenzaron los tributos para recordarlo y hoy se develó en el este de Los Ángeles un mural creado por el reconocido artista Paul Jimenez.

El gran felino fue reconocido como un embajador animal que ayudó a la gente a comprender mejor el comportamiento de los pumas y cómo se mueven por el salvaje paisaje urbano de Los Ángeles.

“Pensé que Griffith Park nunca volvería a ser lo mismo”, dijo Beth Pratt, de la Federación Nacional de Vida Silvestre. “Y luego pensé, sabes que nunca será lo mismo porque sabemos qué hacer. Y ahora, tenemos un nuevo puma y Los Ángeles sabrá qué hacer gracias a P-22”.

El puma recién avistado, que no parecía desconcertado por los faros del coche de Polumiskov, no llevaba collar de rastreo. Si se confirma el avistamiento y se captura al felino y se le coloca un collar de seguimiento NPS, se denominaría P-122, dijo Pratt. Pero Polumiskov le ofreció un apodo con temática de Hollywood.

Se recomendó a los residentes que le dieran suficiente espacio al gran felino si lo veían.

Fotos: P-22, el famoso “felino de Hollywood”

“No le tenía miedo a las luces, por eso sabes que llaman a este felino Leonardo DiCaprio”, dijo Polumiskov. “P-22 era el Brad Pitt de Hollywood Hills. Este será el Leonardo DiCaprio porque no le teme a las luces”.

J.P. Rose, director de políticas de tierras silvestres urbanas del Centro para la Diversidad Biológica, calificó el avistamiento como un “maravilloso recordatorio de que los pumas icónicos viven entre nosotros, incluso en una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos”.

“Al igual que P-22, este gato joven tiene que navegar por caminos peligrosos, desarrollo y venenos en el paisaje para sobrevivir”, dijo Rose en un comunicado.

“Es un buen momento para que los legisladores estatales voten dos proyectos de ley esta semana que mejorarían la conectividad de la vida silvestre y restringirían el uso de venenos mortales para ratas. Esperemos que aprovechen esta oportunidad para aprobar la Ley de Espacio para Deambular y la Ley de Vida Silvestre Libre de Venenos para que nuestra Los vecinos salvajes pueden prosperar”.

P-22 fue durante mucho tiempo la cara visible del proyecto de seguimiento de leones del NPS.

Fue sacrificado en diciembre de 2022 después de una serie de comportamientos extraños que generaron preocupaciones sobre su salud. Los expertos capturaron al gato y determinaron que padecía una serie de problemas de salud, lo que llevó a la decisión de sacrificarlo.

El avistamiento se produce aproximadamente un mes después de que la construcción de un cruce de vida silvestre en la autopista diseñado para preservar a los pumas y otros animales del sur de California alcanzara un hito importante.

Los equipos de construcción instalaron la primera viga que soportará el tramo horizontal del cruce a lo largo de la autopista 101 en Agoura Hills. La viga gigante se colocó durante la noche en Wallis Annenberg Wildlife Crossing, un puente de espacio verde en Liberty Canyon, cerca de Agoura Hills.

El puente de vida silvestre sobre la Autopista 101, al noroeste de Los Ángeles, está diseñado para proporcionar más espacio para que los pumas y otros animales deambulen por la expansión urbana.

El cruce brindará más espacio para deambular a los pumas y otros animales atrapados por la expansión urbana. Los grandes felinos, coyotes, venados, lagartos, serpientes y otras criaturas tendrán una ruta segura hacia el espacio abierto en las montañas de Santa Mónica y un mejor acceso a alimentos y parejas potenciales.

Se estima que la población de pumas en las montañas de Santa Mónica podría extinguirse dentro de 50 años sin una afluencia de diversidad genética. Los leones están en gran medida aislados debido a las autopistas que actúan como barreras al movimiento en toda la región.

Los conservacionistas esperan que el cruce de $85 millones alivie el problema

La estrella de la campaña de recaudación de fondos fue P-22. Famoso por viajar a través de dos autopistas y hacer de un enorme parque de Los Ángeles su hogar, el gran felino se convirtió en un símbolo de la cada vez menor diversidad genética de los animales salvajes que deben permanecer prácticamente atrapados por el desarrollo en expansión o corren el riesgo de ser atropellados.

Los vehículos y los tóxicos, como el veneno para ratas, son dos de las mayores amenazas para los pumas en el sur de California.

Los científicos que rastrean pumas equipados con collares GPS descubrieron durante décadas que las carreteras están confinando en gran medida a los animales en las montañas que corren a lo largo de la costa de Malibú y cruzan el centro de Los Ángeles hasta Griffith Park, donde se estableció P-22.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.