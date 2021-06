Dedican intersección en Cypress Park en honor a actriz de ‘Grease’

La intersección de las avenidas 26 y Jeffries en Cypress Park recibió este lunes el nombre de Esquina Annette Cardona, en honor a la fallecida actriz mejor conocida por su interpretación de Cha Cha Di Gregorio en la película musical de 1978 “Grease”.

“Ella fue un modelo a seguir en un momento en que había pocos latinos en papeles importantes en las películas de Hollywood'', dijo el concejal Gil Cedillo, quien presentó la moción para dedicar la intersección en honor a la reseidente vitalicia de Cypress Park.

La plaza también rinde tributo al trabajo de Cardona como instructora en el Departamento de Estudios Chicanos de Cal State Northridge desde 2002 hasta su muerte en 2011 por cáncer de pulmón a los 63 años.

Cardona casi rechaza el papel de la autoproclamada mejor bailarina en la Preparatoria St. Bernadette supera en una competencia de baile a la Preparatoria Rydell, abriéndose camino hacia una victoria con Danny Zuko (John Travolta) mientras una Sandy humillada (Olivia Newton- John) sale enfurruñada del gimnasio.

“Estaba trabajando muy duro para convertirme en actriz y no quería que me identificaran solo como una bailarina'', dijo Cardona en una entrevista de 2010 con The Daily Sundial, el periódico del campus de CSUN.

Mattel hizo una muñeca Cha Cha Barbie en 2008 en relación con el 30 aniversario de la película.

Cardona se unió a la actriz Mary Martin y al violinista Itzhak Perlman para una actuación en la Casa Blanca en 1983.

También apareció en la película de 1979 hecha para televisión, “Can You Hear the Laughter? The Story of Freddie Prinze” y series de televisión como “Gunsmoke”, “The Flying Nun”, “The Mod Squad”, “Bonanza”, “The Incredible Hulk” y “Magnum, PI”.