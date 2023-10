Los compradores asustados por los precios de Halloween pueden ahorrar en Goodwill

Lo único más espeluznante que los disfraces y las decoraciones de este mes de octubre son los precios.

Goodwill lleva a cabo un estudio anual que observa los hábitos de compra de los clientes y el informe de este año encontró que el 77% de los estadounidenses dice que “los precios más altos debido a la inflación tendrán un impacto” en qué y dónde compran para Halloween este año.

El gerente del distrito de Goodwill del Sur de California, Eric Hart, tuvo el desafío de crear un disfraz a partir de artículos donados a la tienda. En aproximadamente seis minutos, Hart armó un disfraz de Barbie, completo con sombrero, falda, top, bolso de mano y zapatos de tacón, que costaría menos de $100.

“Todo lo que necesitas es un poco de creatividad”, dijo Hart. “Encuentras una pieza que realmente te gusta”.

En Goodwill, o en cualquier tienda familiar de segunda mano, los clientes pueden encontrar lo que necesitan.

La compradora de Goodwill en Atwater Village, Lindsey Nelson, preparó un disfraz de “Reina de corazones” para ella y otro disfraz para su hijo.

“Tengo un vestido rojo y le voy a quitar las mangas”, dijo Nelson, refiriéndose a las mangas con volantes de una camisa. “Sólo por las partes del disfraz, creo que tal vez $20 por disfraz”.

Goodwill también tiene una aplicación en la tienda que puede ayudar a los compradores a combinar elementos de sus disfraces. Los empleados usan algunas de las combinaciones, y se dice que todas cuestan menos de $100.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.