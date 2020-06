Gobernador Newsom se reúne con líderes comunitarios y empresariales

El gobernador Gavin Newsom realizó una visita al sur de Los Ángeles el miércoles para reunirse con miembros de la comunidad, funcionarios y líderes juveniles después de una semana de protestas y violencia ocasional a raíz de la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis.

Newsom se reunió con propietarios de pequeñas empresas en Leimert Park y se reunió con funcionarios de Community Build, una organización creada para sanar las heridas y ampliar las oportunidades para la comunidad después de los disturbios de la ciudad en 1992.

También se unió la senadora Holly Mitchell, demócrata de Los Ángeles, la asambleísta Sydney Kamlager-Dove, demócrata de Los Ángeles y el supervisor del condado Mark Ridley-Thomas. Newsom ayudó a preparar comidas en el Café Hot & Cool para personas mayores y otros miembros de la comunidad necesitados.

"Trabajando con el gobernador @GavinNewsom para trazar el camino desafiante hacia la recuperación, mientras empacamos comidas para personas mayores y apoyamos a las empresas locales y organizaciones comunitarias en Leimert Park", tuiteó Ridley-Thomas.

Newsom dijo que se reuniría con el alcalde Eric Garcetti, funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles y representantes de Black Lives Matter en algún momento, aunque no simultáneamente.

"Esto es lo que hago, quién soy. Me gusta estar en la comunidad, me gusta caminar, me gusta poder conectarme, sentir cosas", dijo Newsom, señalando que ha estado "atrapado en un centro de emergencia" durante meses lidiando con la continua pandemia de coronavirus.

El gobernador dijo que la conversación sobre los disturbios surgió en una reunión con su equipo asesor de negocios el martes.

"Toda la conversación de ayer fue sobre la equidad y sobre el hecho de que las empresas no pueden prosperar en un mundo que está fallando", dijo Newsom.

"Esa no era la agenda de ayer, en la agenda estaba la continuación del trabajo que estamos haciendo en la recuperación económica, y de repente, no puede haber recuperación económica a menos que la justicia sea el paradigma... "

Newsom también pidió una reforma integral de los cuerpos policiales, la atención para la salud mental, la educación y otros sectores esenciales de la vida pública.

"El estado puede aprobar una ley, pero localmente, los jefes de policía y los alguaciles, no están comprometidos a cambiar la cultura ... No se han comprometido a entrenar bien a sus oficiales o reclutar más diversidad en los rangos", dijo. "Los distritos escolares, lo mismo: pueden no estar tan comprometidos a asegurarse de que los maestras reflejan miembros de la comunidad, o comprometidos al desarrollo profesional. Debe haber un nuevo estándar de expectativas en cada jurisdicción si vamos a cambiar esto fundamentalmente ".