Gobernador Newsom anuncia campaña de concientización sobre uso de mascarillas

Con los casos de coronavirus en aumento, las municipalidades locales el jueves comienzan a tomar medidas enérgicas contra los residentes que no cumplen con el requisito estatal de usar máscaras mientras están en público.

En West Hollywood, el capitán del sheriff, Edward Ramírez, emitió un comunicado diciendo que los agentes han estado trabajando para educar a los infractores sobre el requisito, pero las personas que se niegan ahora podrían enfrentar multas.

"A partir de este mes, continuaremos utilizando la educación y la persuasión y distribuiremos máscaras faciales, sin embargo, comenzaremos a emitir citas del Código Municipal de la Ciudad de West Hollywood a las personas que se niegan a seguir la orden de las mascarillas faciales mientras están en público", dijo.

"La citación, que es administrativa y no penal, es de $ 250 más una tarifa de $ 50 por un total de $ 300 por el primer delito", dijo. “Nuestra opción mínima es llevar a cabo la ejecución emitiendo una citación, pero el riesgo para la salud de la comunidad es demasiado grande. Hasta la fecha, no hemos emitido ninguna cita y todavía esperamos no hacerlo".

En la vecina Santa Mónica, se anunció una nueva orden de salud el jueves en un esfuerzo por enfatizar la necesidad de cubrirse la cara. La orden describe el requisito para que las personas usen coberturas faciales mientras están en público, y para que las empresas hagan cumplir el requisito para los empleados y clientes.

La orden revisada de Santa Mónica establece multas para los infractores en $100 por una primera infracción, $250 por una segunda infracción y $500 por una tercera. Para las empresas, las multas comienzan en $500, aumentando a $750 por una segunda infracción y $1,000 por una tercera.

"Como los expertos en salud pública han compartido ampliamente esta semana, estamos en un período peligroso con incrementos dramáticos en casos y hospitalizaciones", dijo el administrador interino de la ciudad Lane Dilg en un comunicado. “Los revestimientos faciales son esenciales. Animo a todos a probar diferentes estilos para encontrar lo que funciona para usted. Pero es un momento crítico para salvar vidas usando protectores faciales cada vez que estamos fuera de nuestros hogares y no nos reunimos con personas fuera de nuestros hogares".

La ciudad de Beverly Hills lleva mucho tiempo exigiendo a los residentes que usen máscaras. Emitió un recordatorio la semana pasada, señalando que los infractores pueden enfrentar multas que van desde $100 por el primer delito hasta $500 por el tercero y los delitos posteriores.

El gobernador Gavin Newsom, quien hizo obligatorios los revestimientos de la cara en todo el estado el 18 de junio, anunció el jueves una "gran campaña de sensibilización pública" sobre el requisito. La campaña, respaldada por $10.75 millones en donaciones, contará con una serie de anuncios de servicio público en una variedad de idiomas.

Los anuncios serán en forma de anuncios de difusión y cientos de vallas publicitarias en todo el estado.

El miércoles, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que las empresas locales deberían rechazar el servicio a cualquiera que se niegue a usar una máscara.

"Si no hay máscara, no debería haber servicio", dijo Garcetti.

El alcalde señaló que la policía de Los Ángeles no ha emitido citaciones para los infractores de máscaras, diciendo que el objetivo es educar a las personas con la esperanza de obtener cooperación voluntaria.