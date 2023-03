Gloria Molina anuncia que padece cáncer terminal 

La exsupervisora del condado de Los Ángeles, Gloria Molina, una política latina innovadora que también sirvió en Sacramento y en el Ayuntamiento, anunció que tiene cáncer terminal.

Molina, de 74 años, dijo en una publicación de Facebook que ha estado recibiendo tratamiento durante tres años y describió el cáncer como muy agresivo. La exasambleísta estatal y el exconcejal de Los Ángeles dirigió el mensaje a "queridos amigos y querida comunidad".

“He vivido una vida larga, satisfactoria y hermosa”, dijo Molina. "Debes saber que no estoy triste. Entro en esta transición de la vida sintiéndome muy afortunada. Tengo una familia increíble y cariñosa, amigos maravillosos y trabajé con colegas comprometidos y un equipo leal. A lo largo de mi vida he tenido la apoyo de mucha gente".

Molina creció en Pico Rivera y se convirtió en la primera latina elegida para la Asamblea estatal, el Concejo Municipal de Los Ángeles y la Junta de Supervisores del condado.

Formó parte de los primeros días del movimiento chicano, convirtiéndose en una defensora de los problemas de salud de la mujer por los que continuó defendiendo en cargos políticos estatales y locales. Molina fundó un programa de tutoría de enfermeras a través de los colegios comunitarios locales para abordar la escasez de enfermeras.

“Estoy realmente agradecida por todos en mi vida y orgullosa de mi familia, carrera, mi gente y el trabajo que hicimos en nombre de nuestra comunidad. Tengo una gran hija, yerno, un precioso nieto y otro uno en camino. ¡Estoy tan emocionada! Agradezco mucho a los médicos, enfermeras y profesionales de la salud de City of Hope. Me han cuidado muy bien”.

“Sobre todo, soy afortunada de tener este tiempo para pasarlo con mi familia, amigos y aquellos que son especiales para mí. Gracias a todos por su amor y apoyo”.

Cerró la publicación con un emoji en forma de corazón. El mensaje recibi cientos de comentarios que ofrecían apoyo.

Fue elegida por primera vez para un cargo público en 1982, cuando ganó el escaño del Distrito 56 de la Asamblea. Lideró una lucha para anular una prisión propuesta en el este de Los Ángeles.

Molina ganó el escaño del Primer Distrito del Concejo Municipal en 1987.

Fue elegida miembro de la Junta de Supervisores del Primer Distrito del condado en 1991, convirtiéndose en la primera mujer elegida para la junta. El cuerpo una vez fue conocido como los “Cinco pequeños reyes”. Yvonne Brathwaite Burke, quien fue nombrada para cubrir una vacante, fue la primera mujer en formar parte de la junta.

Conocida como un fuerte guardián fiscal, Molina se desempeñó como supervisora hasta 2014, obligada a renunciar por los límites de mandato promulgados en 2002.

Molina también trabajó como adjunto del personal presidencial en la Casa Blanca de Jimmy Carter.

La noticia de la enfermedad de Molina provocó palabras de apoyo de sus colegas políticos. Eunisses Hernandez, actualmente en representación del Primer Distrito del Concejo Municipal de Los Ángeles, proporcionó una declaración a City News Services.

“Nos paramos sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron y la Supervisors Molina es única en su clase”, dijo Hernández.

“Abrió el camino para las mujeres, y especialmente para las latinas, en el gobierno local y le debemos una deuda de gratitud por sus décadas de servicio a nuestra ciudad y nuestro condado. Me uno a todos los angelinos para ofrecerle mis oraciones y apoyo durante esta vez”.

La supervisora Hilda Solis, quien sucedió a Molina en el puesto del Primer Distrito del condado, calificó a Molina como una inspiración personal y un modelo a seguir, y dijo que presentaría una moción en la próxima reunión de la junta para renombrar a Grand Park en honor a Molina.

