Roban $800 mil en artículos de una joyería en Glendora tras entrar por el techo

Los ladrones entraron a una joyería de Glendora a través del techo del edificio y robaron casi $1 millón en mercancías que el propietario había retirado de la sala de exposición y colocado en una caja fuerte.

El propietario Monir Kassis dijo que trasladó los artículos de las vitrinas públicas de Desire Jewelry antes de salir de la ciudad la semana pasada a lo que asumió sería el lugar más seguro: una gran caja fuerte en una habitación trasera de su negocio. Cuando regresó a la tienda en Glendora Avenue, encontró la trastienda en desorden y un agujero de forma cuadrada en la gruesa puerta de seguridad.

“Cuando abro la puerta, pienso: ‘Pesadilla’”, dijo Kassis. “No podía creer lo que estaba viendo”.

Ladrones entraron a una joyería sobre un túnel en el centro de Los Ángeles no solo para robar ese negocio, sino también uno de al lado.

Los ladrones entraron a la tienda por el techo del edificio. Probablemente estuvieron en la tienda durante unas seis horas desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves, dijo Kassis.

La tienda tiene cámaras de seguridad, pero los ladrones desactivaron la que estaba en la trastienda. Hay cámaras en el área de exhibición de la sala de exposición, pero los ladrones nunca ingresaron a esa parte del edificio.

Una cámara de la sala de exposición capturó un breve vistazo de un ladrón en la habitación segura y alguien en la ventana delantera. Una cámara también capturó el audio de lo que parecían ser herramientas eléctricas utilizadas para ingresar a la caja fuerte.

Kassis, que dirige el negocio de joyería personalizada con su esposa, dijo que cargaron todas sus joyas de su sala de exposición junto con sus objetos de valor personales, incluidas las joyas de su esposa, en las cajas fuertes de la oficina. Estimó el valor total de los artículos perdidos en unos $800.000.

“No puedo creerlo. Trabajas toda tu vida y algunos ladrones no quieren trabajar y simplemente destruyen tu vida”, dijo Kassis.

Kassis dijo que sospecha que los ladrones tenían algún conocimiento de sus operaciones comerciales.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.