Encuentran cámara oculta en arbustos afuera de una casa en Garden Grove

Una cámara oculta fue encontrada en el patio de una casa de Garden Grove tras descubrimientos similares en el sur de California, dijo la policía el miércoles.

La cámara fue encontrada escondida entre las hojas de un arbusto en el patio delantero de una casa en Garden Grove. La policía dijo que no está segura de cuánto tiempo estuvo la cámara allí, pero agregó que podría ser utilizada como parte de una operación de vigilancia por parte de los ladrones.

La policía dijo que un residente denunció la cámara a las autoridades. No se han reportado delitos asociados con el descubrimiento en el área, dijo la policía.

“En este momento, todo lo que sabemos es que la persona que llamó no sabía cuándo se colocó la cámara, no se han reportado delitos en esa área y otras comunidades han tenido incidentes similares”, dijo la policía.

“Nuestra oficina de detectives está investigando esto para determinar si hay conexiones con otros casos.

“Buen trabajo del residente que estuvo atento y vio el dispositivo”.

También se encontraron cámaras ocultas recientemente en residencias de otras comunidades, incluidas Glendale, Calabasas, Chino Hills y Lost Hills, donde un residente entregó a los alguaciles una cámara y una batería que se encontraron en su patio el viernes.

La estación del alguacil de Lost Hills publicó un boletín especial para informar al público sobre estos ladrones de alta tecnología y sus cámaras ocultas, a las que se puede acceder de forma remota para monitorear casas y luego robarlas.

El mes pasado, se encontró una cámara escondida en una residencia de Glendale. La policía arrestó a cuatro ciudadanos colombianos, todos ellos parte de una aparente red de robo y turismo.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que creen que lo mismo está sucediendo en otros lugares: un grupo de ladrones típicamente formado por ciudadanos chilenos o colombianos que visitan el país con visas de turista con el único propósito de vigilar y robar casas.

Los detectives dijeron que estas bandas de ladrones también utilizan bloqueadores de WiFi para apagar las cámaras de vigilancia y las alarmas cuando entran, de modo que no sean detectados.

