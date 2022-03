Garcetti apoya plan de tratamiento de salud mental propuesto por gobernador Newsom

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo este viernes que “abraza de todo corazón'' la propuesta de la corte CARE del gobernador Gavin Newsom, un marco de política para obligar a las personas que viven con problemas graves de salud mental y abuso de sustancias no tratados a recibir tratamiento ordenado por la corte.

“Ayer me desperté como hacen muchos californianos, con alguien gritando afuera de mi casa, experimentando una crisis de salud mental. (Él) me despertó, y cuando me vestí para ir a hablar con él, salió corriendo antes de que pudiera llegar. Conduciendo hacia el Ayuntamiento, vi a un hombre sentado en el banco fuera de nuestro hermoso Walt Disney Concert Hall, frente a los edificios de nuestro condado, sentado allí gritando a personas imaginarias que veía en el espacio a su alrededor. Y solo unas cuadras más tarde, frente a nuestro Ayuntamiento, vi a una mujer caminar hacia el tráfico murmurando para sí misma”, dijo Garcetti el viernes durante una conferencia de prensa virtual de los alcaldes de las grandes ciudades de California.

“Vemos trauma a nuestro alrededor. Esto es inaceptable en nuestro mundo, vamos solos en nuestro estado y nuestras ciudades'', agregó el alcalde de Los Ángeles.

Garcetti dijo que acepta la propuesta de la corte CARE (Asistencia comunitaria, recuperación y empoderamiento) de Newsom, diciendo que sería una herramienta fundamental para California y trataría una brecha en el sistema actual.

Agregó que a medida que California aumenta sus opciones de vivienda para personas sin hogar, “sabemos que muchos de nuestros vecinos no están preparados para una vivienda de apoyo temporal o incluso permanente''.

La propuesta de la Corte CARE, que debe ser redactada en un proyecto de ley y aprobada por la legislatura, proporcionaría una herramienta para que los gobiernos locales ayuden a las personas con episodios psicóticos a obtener acceso a servicios de salud conductual y vivienda, a través de un plan de atención ordenado por un tribunal por hasta 24 meses, dijo el gobernador en su anuncio el jueves.

"CARE Court se trata de conocer a las personas donde están y actuar con compasión para apoyar a los miles de californianos que viven en nuestras calles con trastornos graves de salud mental y abuso de sustancias", dijo Newsom.

El gobernador de California agregó: “Estamos tomando medidas para romper el patrón que deja a las personas sin esperanza y que pasan repetidamente por la indigencia y el encarcelamiento. Este es un nuevo enfoque para estabilizar a las personas con las condiciones de salud conductual más difíciles de tratar”.

Según el nuevo marco, los tribunales exigirían que los condados proporcionen los servicios a las personas que se consideren elegibles.

Los planes serían administrados por un equipo de atención basado en la comunidad para garantizar que los participantes del programa obtengan la atención de salud mental necesaria, los servicios de apoyo, los medicamentos y la vivienda.

Además de este equipo, las personas en CARE Court tendrían un defensor público y un administrador de atención para ayudarlos a tomar decisiones de atención autodirigidas.

El Tribunal CARE pretende ser menos restrictivo que las tutelas y sus defensores creen que podría aplicarse a una población más amplia de personas sin hogar.

El Plan de Cuidado se puede solicitar hasta por 12 meses, con periodicidad, audiencias de revisión y posterior renovación hasta por un año adicional.

Sin embargo, los participantes que no completen con éxito los planes de atención pueden ser hospitalizados o referidos a la tutela.

Los condados de todo el estado participarán en CARE Court bajo la propuesta de Newsom.

Los gobiernos locales que no lleven a cabo sus deberes especificados en virtud de los planes de atención ordenados por un tribunal podrían ser sancionados por los tribunales o tener un agente designado para garantizar que se brinden los servicios.