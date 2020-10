Garcetti: no se esperan señales anticipadas de violencia local en las elecciones

El alcalde Eric Garcetti dijo la noche del miércoles que “no hay [trabajo de] inteligencia” que sugiera ningún tipo de complot generalizado para llevar a cabo violencia o intimidación de votantes a nivel local durante las próximas elecciones, pero dijo que la policía se “preparará para lo peor” mientras espera lo mejor.

“Estamos muy preparados para las elecciones, pero al mismo tiempo, no quiero creer en una narrativa de que habrá caos durante nuestras elecciones”, dijo Garcetti. “Nos preparamos para lo peor, pero esperamos y esperamos en general lo mejor”.

Garcetti dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) estará preparado para responder a cualquier incidente de violencia o intimidación de votantes en las urnas.

“Pero no hay inteligencia de un complot generalizado”, dijo Garcetti. “... Mucha gente está diciendo, 'deberíamos cerrar nuestros negocios' o 'deberíamos hacer X, Y y Z.' Estamos aquí como siempre. ... El gobierno de la ciudad nunca dejará de trabajar para usted durante esta pandemia. Y esta es una elección de importancia crítica.

“La aplicación de la ley no está y muchas veces la ley permite estar en un lugar de elecciones, porque ... ese no es el tipo de país en el que vivimos. Pero están disponibles para proteger nuestros derechos cuando los necesitamos en caso de que alguien atraviese la violencia u otros medios intentan quitar eso.

“Así que tengo mucha confianza. Animaría a la gente a enviar esa boleta mañana por correo. Todos lo entendimos, esa es la forma más fácil de votar. Si por una razón u otra olvidó hacerlo o realmente siente que tiene que votar en persona, ya sabe, esté seguro, esté atento, avísenos si está sucediendo algo y estaremos allí para ayudarlo.

“Pero de nuevo, no espero que eso sea algo generalizado. Puede haber casos individuales, veremos algunas cosas en todo el país. Pero no permita que nada de eso cambie su narrativa, su derecho a votar, y no tenga miedo de votar. Necesitamos proteger el voto de todos ''.

Por su parte, el LAPD destacó en un comunicado su compromiso para garantizar la seguridad de los angelinos que asistan a emitir su voto durante las elecciones.

“ Si bien esperamos un día de elecciones pacífico, estamos preparados para abordar cualquier posible violencia que pueda ocurrir el 3 de noviembre o los días siguientes”, señala el comunicado. “El LAPD se está comunicando con nuestros socios de emergencias locales y estatales para coordinar nuestra respuesta y planificar cualquier protesta o grupo que pueda volverse violento”.

También destacan la capacitación continua que están recibiendo los agentes sobre control y manejo de multitudes en preparación para cualquier protesta relacionada con las elecciones.

“Tengan la seguridad de que los residentes pueden sentirse seguros mientras se dirigen a sus lugares de votación locales, y el departamento tiene recursos suficientes para responder a cualquier crisis o situación que surja” según el comunicado. “Las elecciones libres y la transferencia pacífica del poder son la piedra angular de nuestra democracia, y el LAPD se compromete a garantizar una elección segura aquí en Los Ángeles.