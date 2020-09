Garcetti insta a los angelinos a vacunarse contra la gripe antes de que llegue la temporada

El alcalde Eric Garcetti instó el miércoles a todos los residentes de Los Ángeles a vacunarse contra la gripe antes de que llegue la temporada típica de este otoño para evitar posibles hospitales abrumadores con casos de influenza y COVID-19.

"Necesito que hagan una cosa más que agreguen a esa lista para protegerse a sí mismos, a su familia y a sus seres queridos," dijo Garcetti. "Todos los angelinos tienen un papel fundamental que desempeñar en la prevención del peor de los casos. Los médicos ya están hablando de (la gripe) … diciendo que esta podría ser la peor fase de esta pandemia, solo en los próximos meses".

Garcetti señaló que si los hospitales del área se ven invadidos por casos de COVID-19 y la gripe juntos, todo lo que los residentes han trabajado al quedarse en casa y evitar las reuniones podría verse amenazado.

"No podemos permitir que eso suceda. No permitiremos que eso suceda. Ahora es el momento para que usted y su familia se vacunen contra la gripe," dijo Garcetti.

El número de nuevas personas ingresadas en hospitales por COVID-19 ha disminuido en las últimas semanas y la transmisión sigue siendo baja, destacó el alcalde, pero advirtió que un evento podría hacer que el virus se propague rápidamente una vez más.

Garcetti dijo que los últimos datos del condado muestran que el grupo de edad con el mayor número de casos positivos de COVID-19 son las personas entre 30 y 49 años, y las personas de 18 a 29 años tienen la segunda tasa más alta.

"Esa es una señal de que la inquietud puede ser especialmente prevalente entre los angelinos más jóvenes, quienes han escuchado una y otra vez que están a salvo de este virus. No tienen que preocuparse. No morirán," explicó Garcetti. "Pero eso no es cierto. Este virus puede tener un efecto duradero … cada vez más investigaciones nos dicen cuántos jóvenes y personas sanas están infectadas y cuánto tienen que perder si lo están.

"Incluso si esta enfermedad no te mata, puede cambiar tu vida para siempre".

Garcetti mencionó un informe reciente de The Atlantic que citó un estudio que encontró que es más probable que una persona de 30 años sufra una enfermedad que dure meses por contraer COVID-19 que una persona de 60 años muera del virus.

Hasta el jueves, 12 empleados de la ciudad de Los Ángeles habían muerto por complicaciones debido al COVID-19, dijo Garcetti. El último empleado de la ciudad que murió era un trabajador del Departamento de Recreación y Parques.

Garcetti dijo que él y la supervisora ​​del condado Kathryn Barger se reunieron el martes con el Cirujano General de Estados Unidos, Jerome Adams, para discutir lo que se ha hecho en el área de Los Ángeles para prevenir la propagación del virus y eliminar las disparidades raciales en las tasas de infección.

Garcetti destacó que le dijo al cirujano general que el mensaje que quiere enviar a Washington, D.C., es que las ciudades de todo el país necesitan asistencia financiera federal lo antes posible y que el Congreso debería dejar la política a un lado para aprobar un acuerdo.