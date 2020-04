Garcetti firmará ordenanza de retención de trabajadores una vez que se apruebe

El alcalde Eric Garcetti expresó su apoyo hoy a una propuesta del Consejo de la Ciudad diseñada para garantizar que los trabajadores de la hospitalidad, el turismo y la limpieza despedidos debido a la pandemia de coronavirus recuperen sus empleos después de que la emergencia desaparezca.

"En este momento, sé que todos los días, esta crisis duele cada vez más, financiera, psicológicamente y en la salud de nuestro condado", dijo Garcetti. "Las industrias de la hospitalidad y el turismo, así como los conserjes y los guardias de seguridad que trabajan en nuestros edificios de oficinas han sido los más afectados en esta crisis".

Garcetti dijo que lograr que esos trabajadores de la industria vuelvan a sus trabajos parece estar "muy lejos", pero la ciudad tiene que prepararse ahora.

Bajo los programas de derecho de retiro y retención de trabajadores de la ciudad, los trabajadores calificados con mayor antigüedad en una empresa tienen prioridad para ser recontratados.

El Concejo Municipal está programado para votar el miércoles sobre las enmiendas a su derecho de revocación y las leyes de emergencia de retención de trabajadores. El consejo también solicitará orientación a la Oficina del Fiscal de la Ciudad y al personal de la ciudad para desarrollar una "Ordenanza de retención permanente" sobre la retención obligatoria de empleados de hospitalidad, turismo y limpieza.

Pero lo que hace la ciudad en respuesta a la pandemia puede no ser suficiente, al menos financieramente, dijo Garcetti. Repitió su llamado para obtener más asistencia federal que hizo durante su discurso del Estado de la Ciudad el domingo por la noche.

El alcalde dijo que se sintió alentado por las acciones que el Senado de los Estados Unidos tomó el martes para proporcionar $ 480 mil millones a nivel nacional a pequeñas empresas, hospitales y aumentar las pruebas de coronavirus. Se espera que la Cámara de Representantes considere la propuesta más adelante esta semana.

Pero Garcetti también dijo que le preocupaba cómo ciertas personas se quedan atrás, como los empleados de la ciudad y los inmigrantes indocumentados.

En un golpe al presidente Donald Trump, quien dijo que la inmigración a los Estados Unidos estará prohibida durante 60 días en medio de la pandemia, Garcetti dijo que nadie debería ser excluido de la asistencia federal si la necesita.

"Nunca dejaré de hablar en voz alta sobre aquellos que se han quedado atrás, específicamente nuestras comunidades de inmigrantes que aún están excluidos", dijo el alcalde. “Las familias, porque si tienen una persona sin documentos, no pueden obtener un cheque (de estímulo). Los inmigrantes no son una amenaza para Estados Unidos ", dijo Garcetti. "COVID-19 es. Y déjenme ser muy fuerte y claro, no nos dejemos distraer por lo que está a la mano, y asegurémonos de que todos estén incluidos en nuestra ayuda juntos”.