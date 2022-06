Garcetti firma prohibición de venta del tabaco con sabor en Los Ángeles

El alcalde Eric Garcetti promulgó una ley que prohíbe la venta de tabaco de sabores en la ciudad, con la excepción de los salones de narguile o hookah que cumplen ciertas condiciones, dijo este lunes la alcaldía.

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad la ordenanza el 1 de junio. Entrará en vigencia el 1 de enero de 2022 y no prohíbe la posesión o el uso de tabaco con sabor para personas mayores de 21 años.

En junio del año pasado, el consejo ordenó al abogado de la ciudad que redactara una ordenanza para prohibir la venta de tabaco con sabor y cigarrillos mentolados en la ciudad, pero eximió los productos de tabaco de narguile en los salones existentes.

La ordenanza, que sufrió enmiendas en marzo, fue aprobada 12-0 el 1 de junio. Según la ordenanza, los salones para fumadores existentes podrán vender productos de narguile para consumo en el sitio o fuera del sitio, pero se prohibirá que las 4,500 tiendas minoristas de tabaco de la ciudad vendan tabaco con sabor, incluido el tabaco de narguile.

Un representante de la Asociación Nacional de Establecimientos de Tabaco agradeció a los miembros del consejo antes de su voto por "encontrar un punto medio en el tema del tabaco con sabor y escuchar la voz de los minoristas de toda la ciudad" que buscaban una fecha de aplicación retrasada del 1 de enero.

El presidente nacional y director ejecutivo de la Asocación Americana del Pulmón, Harold Wimmer, celebró la ordenanza firmada por el alcalde el lunes y dijo en un comunicado:

“Hoy, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos al adoptar una ordenanza que restrinja la venta de tabaco con sabor, incluido el mentol. Este tremendo paso en la salud pública salvará vidas y allanará el camino para que otras ciudades del país prioricen la salud por encima de las ganancias de las grandes tabacaleras”.

El consejo inicialmente iba a votar en junio pasado sobre la solicitud de una ordenanza para prohibir el tabaco con sabor con una exención para los cigarrillos mentolados, pero tres concejales del organismo en ese momento (Mark Ridley-Thomas, Marqueece Harris-Dawson y Curren Price) enmendaron la moción para eliminar esa exención, citando las altas tasas de afroamericanos que fuman cigarrillos mentolados.

"El mentol está incluido en esta prohibición, como debe ser", Harris-Dawson dijo antes de la votación del miércoles.

“Es un sabor como cualquier otro sabor y hubiera sido extremadamente decepcionante si hubiéramos dicho que protegeríamos a las personas y a los niños del consumo de tabaco, excepto por el sabor que sabemos que usan primero los negros y luego los latinos lo máximo'', dijo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, la industria tabacalera "ha comercializado agresivamente productos mentolados para jóvenes y afroamericanos, especialmente en comunidades urbanas".

Carol McGruder, del Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco Afroamericano y Líderes Negros Contra la Injusticia del Tabaco, les dijo a los miembros del consejo con anticipación de la votación del miércoles. ``Solo quiero decirles cómo nuestros corazones están llenos mientras apoyamos a la gran ciudad de Los Ángeles para dejar constancia de que ya no venderemos estos productos mortales en nuestras comunidades a nuestros niños, particularmente a los africanos comunidad estadounidense que ha sido atacada de manera tan perniciosa y racista por la industria tabacalera durante décadas”.

Los miembros del consejo escucharon el miércoles a representantes de la Asociación Estadounidense del Corazón, la Campaña para Niños Libres de Tabaco, la Asociación Estadounidense del Pulmón, el Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco Afroamericano y los Líderes Negros Contra la Injusticia del Tabaco, la Coalición Primero el Tabaco de Los Ángeles y más organizaciones en apoyo de la prohibición del tabaco aromatizado.

El concejal Paul Krekorian agradeció a la coalición por su activismo y presionó al consejo para que tomara medidas.

“Lo que ha hecho que suceda es que la segunda ciudad más grande de Estados Unidos está dando el ejemplo a América, gracias a ti. Y gracias a ti, habrá miles y miles y miles de personas que van a escapar de las perniciosas garras de una de las industrias más ricas y poderosas del planeta tierra, gracias a ti y a tu activismo”, dijo.

Varios miembros del consejo también querían prohibir la shisha, que se usa para la cachimba, según la ordenanza, al igual que el abogado de la ciudad Mike Feuer.

Feuer, quien tiene la tarea de redactar las leyes de la ciudad a pedido del Concejo Municipal, transmitió un borrador de la ordenanza al Concejo Municipal en septiembre, pero instó a enmendarla para incluir una prohibición total de todos los productos de tabaco con sabor, incluidos la hookah.

“Una prohibición total en la ciudad de Los Ángeles sobre la venta de todos los productos de tabaco con sabor, incluida la cachimba con sabor, tienen el potencial de salvar vidas”, dijo Feuer entonces, y agregó que 3.6 millones de niños en todo el país usan cigarrillos electrónicos, a los que llamó una “puerta de entrada” a los cigarrillos regulares.

La concejal Mónica Rodríguez, quien presentó la moción en junio pasado para enmendar la solicitud de ordenanza original para permitir que los productos de narguile se vendan para consumo fuera del sitio, así como el consumo en el sitio en los salones, dijo que le preocupaba el impacto en los propietarios de pequeñas empresas, quienes también confían en la venta de productos de hookah para la actividad fuera del sitio.

Esa enmienda, que fue aprobada el año pasado por ocho votos contra seis, se produjo cuando el Concejo Municipal enfrentó demandas de la Asociación Nacional de la Comunidad de Hookah para eximir a la hookah de la ordenanza, calificándola de tradición cultural.

El concejal Paul Krekorian, de ascendencia armenia, intentó durante la reunión del Concejo Municipal del 16 de junio para contrarrestar los argumentos de que la cachimba es una tradición cultural.

“Ha habido mucha discusión sobre la hookah y la importancia de su cultura para algunas comunidades de inmigrantes, y debo decir que esa discusión me ha molestado mucho porque nunca he fumado una pipa de agua; la gente de mi familia, mi familia extendida armenia, no fuma narguile. La cultura armenia se define por su música y su arte y su literatura y su fe; no se define por el narguile”, dijo Krekorian en esa reunión.

“Desde mi punto de vista, la forma en que usted protege la cultura armenia no es permitir que los jóvenes armenios mueran prematuramente por razones relacionadas con el tabaquismo”, dijo.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó por unanimidad en octubre de 2019 para adoptar una ordenanza que prohíba los productos de tabaco con sabor y pedir al gobernador Gavin Newsom que apruebe una prohibición estatal del vapeo.

El 28 de agosto, California se convirtió en el segundo estado de la nación en aprobar restricciones estatales sobre la venta de productos de tabaco con sabor, después de Massachusetts. Los fabricantes y minoristas de tabaco han impugnado muchas de las leyes y ordenanzas, pero los tribunales han ratificado las restricciones a la venta de productos de tabaco con sabor, encontrándolas constitucionales y en consonancia con la Ley de Control del Tabaco.

Según datos nacionales, el tabaco es la principal causa de muerte prevenible en

Estados Unidos, lo que resulta en más muertes que la cantidad de personas que mueren a causa del alcohol, el SIDA, los accidentes automovilísticos, las drogas ilegales, el asesinato y el suicidio combinados.

Todos los días, miles de jóvenes usarán un producto de tabaco por primera vez, y muchos de esos productos de tabaco tendrán sabor. Solo en California, el 36,5% de los estudiantes de secundaria informan que usan productos de tabaco.

De ellos, el 86,4 % informó haber usado un producto con sabor, según la Oficina del Fiscal General de California, que presentó un escrito en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. en apoyo de la ordenanza del condado de Los Ángeles.

Los pasos del Ayuntamiento para prohibir el tabaco de sabores ha sido celebrado por la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y la Asociación Estadounidense del Pulmón. “Poner fin a la venta de productos de tabaco de sabores en la ciudad de Los Ángeles salvará vidas, ayudará a reducir las disparidades injustas en el consumo de tabaco y evitará que los jóvenes se enganchen a la nicotina. Sabemos que casi el 80 % de los niños que usan productos de tabaco comienzan con un producto con sabor, y que la industria tabacalera ha utilizado durante mucho tiempo el sabor del mentol para dirigirse a las comunidades de color, así como a la comunidad LGBTQ+", dijo la American Lung Association en La directora de defensa de California, Erica Costa, dijo el miércoles.

"La investigación muestra que poner fin a la venta de cigarrillos mentolados daría como resultado que un número significativo de personas dejara de fumar".