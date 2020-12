Garcetti dice que su hija de 9 años dio negativo al COVID-19, luego de contraer el virus

El alcalde Eric Garcetti dijo que su hija de 9 años, que recientemente dio positivo por el coronavirus, recibió un resultado negativo de la prueba COVID-19 el miércoles.

Garcetti reveló el resultado positivo de la prueba de su hija Maya durante una sesión informativa televisada el jueves pasado y dijo que estaba en cuarentena durante 10 días.

En una entrevista el miércoles en `` The Situation Room with Wolf Blitzer '' de CNN, en la que Garcetti discutió el aumento en el número de casos de COVID-19 en la región del sur de California, el alcalde dijo que estaba en su último día de cuarentena. El alcalde dijo que él y su esposa, Amy Wakeland, dieron negativo durante el período de cuarentena.

"... Mi hija acaba de llegar a casa con algo negativo, y pude abrazarla por primera vez en 10 días", dijo Garcetti. "Hemos pasado por lo que tantas familias hicieron. Hicimos todo bien. No hubo una sola orden que desobedecimos".

El condado de Los Ángeles registro el miércoles, el número más elevado de muertes y hospitalizaciones por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Obligando a hospitales a instalar carpas para poder continuar recibiendo a pacientes.

El alcalde dijo que estaba decepcionado de escuchar que más de 1 millón de personas viajaron por todo el país durante el fin de semana pasado, según los datos de inspección del aeropuerto de la Administración de Seguridad del Transporte.

"Hemos salvado miles de vidas gracias a una acción temprana, pero a este virus no le importa lo que hiciste ayer, solo le importa el día de hoy, y no tenemos tormentas de nieve que mantengan a la gente en casa", dijo Garcetti. Los datos muestran que la gente no se mueve mucho, pero incluso si el 95% de las personas están haciendo lo correcto, sigue siendo peligroso. Y si solo el 80% de la gente está haciendo lo correcto, puede ser desastroso".