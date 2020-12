Garcetti descarta posible puesto en gabinete de Biden

No hace mucho, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, parecía que iba a varios lugares. El demócrata de dos mandatos que consideró una candidatura a la Casa Blanca en 2020 se convirtió en parte del círculo íntimo de Joe Biden y luego emergió como una posibilidad ampliamente discutida para unirse al gabinete del presidente electo.

Eso no va a suceder.

Garcetti reveló el jueves que había dejado su nombre fuera de consideración a principios de esta semana, diciendo que la terrible crisis del coronavirus le impedía alejarse.

"Este es un momento para liderar, y no para irse", dijo, al tiempo que reveló que está en cuarentena después de que su hija de 9 años diera positivo por el coronavirus. Garcetti dio negativo.

El anuncio marca una caída inesperada para el alcalde, quien dijo que Biden lo cortejaba para que fuera a Washington, aunque no especificó para qué puesto.

También confirmó lo que se estaba volviendo cada vez más obvio. Seis semanas después del día de las elecciones, Biden había ocupado la mayoría de los puestos administrativos más preciados. Cuando Biden anunció su elección para secretario de salud este mes, fue otro californiano con vínculos con Los Ángeles quien fue elegido: el fiscal general estatal Xavier Becerra.

En los últimos cinco días, mas de 1,000 residentes del Estado Dorado han muerto a causa del virus.

Los titulares recientes no han ayudado a Garcetti, quien ha visto caer su popularidad después de ganar la reelección en 2017 con más del 80% de los votos.

Uno de sus ex alcaldes adjuntos fue acusado de corrupción en una investigación federal en curso en el Ayuntamiento. Los manifestantes de Black Lives Matter durante días tocaron tambores fuera de su residencia oficial para instar a Biden a que no eligiera a Garcetti para un puesto. Y el alcalde se ve involucrado en una demanda que alega que un ex alto funcionario acosó sexualmente a uno de los guardaespaldas de la policía del alcalde mientras Garcetti lo ignoró o no le dio importancia. El alcalde niega las afirmaciones.

Mientras tanto, las camas de hospital se están agotando a medida que aumentan los casos de coronavirus, la tasa de homicidios de la ciudad se dispara, la crisis de personas sin hogar continúa sin cesar y podrían producirse despidos de cientos de policías y otros trabajadores de la ciudad debido a los recortes presupuestarios.

"Están sucediendo tantas cosas que no puede controlar", dijo Jaime Regalado, ex director ejecutivo del Instituto Pat Brown de Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, antes del anuncio del alcalde.

“El momento es desafortunado”, dijo Regalado. "El equipo de Biden lee el periódico".

Garcetti no dejó en claro cuándo tomó su decisión, pero recientemente se tomaron varios puestos codiciados que se consideraban que cuadraban con sus credenciales de la administración de una gran ciudad, como el de secretario de transporte o vivienda o asesor de clima doméstico.

Varios sindicatos de trabajadores piden cierre completo del condado de Los Ángeles para poder controlar la pandemia.

Para el transporte, Biden recurrió a un alcalde diferente: el ex candidato presidencial Buttigieg, quien anteriormente dirigió South Bend, Indiana.

Por ahora, mientras otros se preparan para gobernar la nación, Garcetti, de 49 años, ayudará a planificar la fiesta reducida para dar la bienvenida a Biden a la Casa Blanca, mientras lidia con la pandemia en casa.

El día que se eligió a Becerra como secretario de salud, Garcetti fue nombrado uno de los varios copresidentes del comité inaugural de Biden, un cargo notablemente menos prestigioso. Garcetti anteriormente fue uno de los copresidentes de la campaña nacional de Biden y formó parte del comité que examinó su grupo de candidatos a la vicepresidencia.

El comité de transición de Biden no respondió a una solicitud de comentarios.

Biden ha construido un gabinete históricamente diverso, por lo que las raíces italo-judías-mexicanas del alcalde no se destacaron para una consideración especial. Mientras tanto, la administración parecía estar suficientemente repleta de californianos: junto con Becerra, la senadora estatal Kamala Harris se convertirá en vicepresidenta.

El alcalde Eric Garcetti anunció el miércoles una iniciativa para promover las compras en las pequeñas empresas de Los Ángeles en esta temporada navideña.

Otros nominados a Biden también tienen conexiones con California: la exgobernadora de Michigan Jennifer Granholm, elegida para secretaria de energía, vive en Oakland, California, y enseña en la Universidad de California, Berkeley.

"Les gusta la difusión de las golosinas", dijo Ross Baker, politólogo de la Universidad de Rutgers, en un correo electrónico.

Garcetti, un becario de Ivy Leaguer y Rhodes que ha pasado dos décadas en el gobierno de la ciudad como alcalde o concejal de la ciudad, pasó meses considerando su propia carrera presidencial antes de retirarse a principios de 2019. Elevó su perfil nacional haciendo campaña y recaudando dinero para candidatos demócratas y partidos estatales en todo el país.

"Deberías terminar el trabajo que te propusiste", dijo, cuando anunció que no se convertiría en candidato.

Su mandato termina en 2022. Había hablado solo elípticamente sobre la posibilidad de ir a Washington pero, hasta el jueves, no había cerrado las especulaciones de que podría unirse a Biden.

Por cuarto día consecutivo miembros de la organización Black Lives Matter se manifestaron fuera de la residencia del alcalde Eric Garcetti. Los manifestantes se oponen a que el alcalde sea nombrado para el gabinete del presidente electo Joe Biden.

Comenzará 2021 en una silla de testigos después de que un juez de la Corte Superior de Los Ángeles ordenó el jueves que el alcalde declare, a más tardar el 30 de enero, en la demanda por acoso sexual contra el exasesor de Garcetti, Rick Jacobs.

En octubre, Garcetti dijo que había cortado lazos con Jacobs, su ex subjefe de gabinete y confidente político desde hace mucho tiempo, y nuevamente negó haber presenciado algo inapropiado. Jacobs ha disputado las acusaciones.

Los cargos federales de conspiración, soborno y fraude contra el ex vicealcalde Raymond Chan también plantean la posibilidad de revelaciones vergonzosas para Garcetti.

Si hubiera llegado una nominación, la cartera progresista de Garcetti podría haberlo convertido en un objetivo en un Senado controlado por los republicanos.

Los Ángeles se declaró a sí misma como una ciudad santuario bajo su mandato, y Los Ángeles tiene su propia versión del Nuevo Acuerdo Ecológico, que prevé que la mayoría de los autos funcionen con electricidad y la mayor parte de la energía provenga de la energía solar u otras fuentes renovables. Garcetti también cofundó la Agenda Nacional de Acción Climática de los Alcaldes para avanzar en los pasos para frenar el calentamiento global.

Los tamales son una tradición navideña que se ven en la mayoría de los hogares latinos. Sin embargo, este año, por primera vez, los negocios se están preparando para una Navidad con ventas reducidas a la mitad debido a la pandemia. Dinorah Pérez reporta el 16 de diciembre de 2020.

Ha sido objeto de duras críticas por parte de Black Lives Matter, que celebró una serie de protestas frente a Getty House, la residencia oficial del alcalde cerca del centro. Los activistas coreaban "Bloqueen a Garcetti" y dijeron que su historial de transporte, falta de vivienda y vigilancia lo descalificaban para un trabajo en la administración de Biden.

Ciertamente habría habido un problema de imagen para Garcetti si se hubiera alejado de la ciudad lidiando con la pandemia, una enorme brecha presupuestaria y una economía herida.

Garcetti dijo lo mismo durante una sesión informativa sobre virus en línea el jueves. "Necesito estar aquí ahora", dijo.

Aún así, es posible que Garcetti se una a la administración en un momento posterior, tal vez después de que deje el Ayuntamiento.

"Joe Biden me ha dicho durante los últimos años que estaba muy interesado en que yo viniera a Washington", dijo Garcetti. "Había cosas sobre la mesa para mí".