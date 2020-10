Garcetti anuncia acceso gratuito a Internet para residentes de viviendas públicas

El alcalde Eric Garcetti anunció este viernes una nueva iniciativa diseñada para brindar seis meses de acceso gratuito a Internet a los residentes en cuatro comunidades de viviendas públicas en Los Ángeles, poniendo a disposición de 9,000 personas opciones de banda ancha de alta calidad y bajo costo en casi 3,600 unidades de vivienda.

La iniciativa surge de una asociación entre la Oficina de Presupuesto e Innovación de la Alcaldía, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles, Starry Internet y Microsoft Corp., informó un comunicado de la ciudad.

“COVID-19 ha reforzado lo que ya era un hecho claro e inconfundible: la conectividad a Internet no es un lujo en nuestro tiempo, es una necesidad absoluta para los padres que intentan trabajar, los estudiantes que buscan aprender y las familias y amigos que buscan comunicarse'', dijo Garcetti.

“Con Starry y Microsoft prestando sus recursos y experiencia, los residentes de viviendas públicas de nuestra ciudad ya no se encontrarán en el lado equivocado de la brecha digital, sino que estarán completamente conectados a sus aulas y a las oportunidades del siglo XXI''.

Con tantos angelinos que se mantienen más seguros en casa y casi todos los estudiantes que ingresan a sus clases en línea, la pandemia COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad crítica de brindar acceso a Internet confiable y asequible a todos los angelinos para apoyar el aprendizaje virtual, facilitar el trabajo remoto para los empleados y ampliar los recursos de telesalud, según el comunicado de la ciudad.

Desde el punto de vista de la ciudad, la ausencia de acceso a Internet en las comunidades desatendidas "agrava los desafíos existentes para las comunidades de bajos ingresos ya causados ​​por la brecha digital".

En Los Ángeles, los hogares afroamericanos y latinos tienen solo un tercio más de probabilidades que los hogares blancos tener Internet, con cuatro veces menos probabilidades de que los ancianos estén conectados, según la ciudad, que dice que más del 30% de los hogares de Watts no tienen una suscripción de banda ancha.

Piratas informáticos logran el acceso a las plataformas educativas virtuales para tener contacto con los estudiantes.

La asociación anunciada este viernes se basa en el trabajo del Foro Mensual de Telecomunicaciones y Equidad Digital del alcalde, dijo la ciudad, y agregó que proporcionará a los residentes de viviendas públicas participantes, incluidos los hogares de ingresos más bajos de la ciudad y la mayoría de los que carecen de opciones de banda ancha asequibles, seis meses de servicio gratuito con Starry Connect.

Después de esta fase inicial, el servicio continuará por solo $15 al mes, según el comunicado de la ciudad.

En junio de 2020, Starry brindó conexión gratuita a Internet a los residentes de las viviendas públicas de Mar Vista, comprometiéndose a brindar su servicio Connect a los residentes de forma gratuita hasta fin de año.

Ahora, la Iniciativa Airband de Microsoft proporcionará subvenciones para acelerar la construcción y el despliegue de la tecnología de acceso de banda ancha de Starry y el programa de acceso de banda ancha de ultra bajo costo a cuatro comunidades más de la Autoridad de Vivienda en el sur de Los Ángeles: Nickerson Gardens, Jordan Downs, Imperial Courts y Pueblo. del Río.

El apoyo de Microsoft para expandir la banda ancha asequible a través de su Iniciativa Airband es parte de sus compromisos más amplios de equidad y justicia social para abordar la injusticia racial y la inequidad para la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, dijeron representantes municipales.

Para Telemundo52

“La banda ancha es la electricidad del siglo XXI y alimenta gran parte de nuestras vidas modernas”', dijo Brad Smith, presidente de Microsoft. “Pero no todo el mundo tiene acceso a esta conexión vital. Si no lo llevamos a más personas, corremos el riesgo de ampliarlo, no de cerrar la brecha digital. Esta asociación con la ciudad de Los Ángeles y Starry es un paso importante para garantizar que todos, en todas partes, puedan acceder a los servicios en línea esenciales de hoy en día”.

“Creamos nuestra empresa con la creencia básica de que todos merecen acceso a banda ancha asequible y de alta calidad, sin importar dónde viva. En los Estados Unidos, los costos de la banda ancha independiente se encuentran entre los más altos del mundo desarrollado y, para muchas familias, sigue estando fuera del alcance financiero. Si no está muy claro a estas alturas, no puede trabajar y aprender desde casa si no tiene acceso a una banda ancha asequible y de alta calidad”, agregó el cofundador y director ejecutivo de Starry, Chet Kanojia, agregó: `

“Creamos Starry Connect para proporcionar una opción de banda ancha de ultra bajo costo para satisfacer las necesidades de conectividad de las comunidades de viviendas públicas y asequibles ignoradas durante mucho tiempo por los titulares. Nuestra asociación con Microsoft nos ayuda a expandir rápidamente nuestra huella de Connect en las comunidades de viviendas públicas y estamos orgullosos de iniciar esta colaboración en Los Ángeles. Cerrar la brecha digital es un primer paso fundamental para garantizar que todas nuestras comunidades tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida digital y los beneficios que confiere”.

La ciudad no proporcionó de inmediato detalles sobre la logística relacionada con la nueva iniciativa.