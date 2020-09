Ganó miles de dólares y el casino se negaba pagarle

Ganó miles de dólares en un casino, pero a un hombre le dijeron que, sin una identificación de este país, no podría cobrar su premio, indignado, pues no era la primera vez que le sucedía.

Telemundo 52 Responde advierte que es importante conocer las leyes fiscales y las reglas para cobrar premios en juegos de azahar en Estados Unidos.

El equipo de Telemundo 52 Responde logró ayudar a un hombre para que el casino le pagara lo que le correspondía.

“Juan", como le llamaremos a este hombre, para mantener su privacidad, reconoce que ir a los casinos es uno de sus pasatiempos favoritos, y dice que la suerte le sonríe.

“Iba, y que ganaba mil, dos mil”, dijo “Juan”.

Y recientemente en el casino Morongo se llevó un premio más grande, lo malo fue, que no lo pudo cobrar.

“Estaba ahí juegue y juegue, y como a las 1:30 a.m. le pegué a una de $3,000 dólares, y me dijeron que si no llevaba documentos no podía cobrar el dinero, y les dije que me cobraran impuestos o lo que sea, pero denme mi dinero”, exigió Juan.

Juan dijo que sólo tenía una identificación de su país natal.

“Les dije, yo tengo mi licencia mexicana y todo, y aún así me dijeron no”. señaló.

Juan dijo que estaba indignado porque esta no era la primera vez que le había pasado por esto.

“Ya me había pasado en el 2018, con $2,500 dólares”, señaló.

Juan contó que el encargado le dijo que sólo aceptaría tres documentos, con los que él no contaba, el pasaporte, licencia y seguro social.

Pero en esta ocasión, Juan decidió no quedarse de brazos cruzados y decidió llamar a Telemundo 52 Responde, y es que, efectivamente, un extranjero tiene derecho a cobrar un premio en éste país, siempre y cuando muestre una identificación vigente, y él la tenía.

Telemundo 52 Responde se comunicó con los representantes del casino Morongo, y tras enviarles los recibos de ambos premios, corrigieron el error.

“Después que Telemundo 52 Responde se comunicó con el casino, me llamaron muy amables, que me iban a invitar a comer al buffet con mi familia, y que pasara por mi dinero cuando quiera”, dijo Juan.

Es importante que usted sepa que, si no tiene un número de Seguro Social, o ITIN para declarar impuestos, va a requerir una identificación vigente de su país y pagará 30% de impuestos sobre su premio.

Si tiene ITIN, los impuestos son del 24%, y puede pagarlos ahí mismo, o si prefiere, deducirlos en su siguiente declaración de impuestos.