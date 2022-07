Ganadores millonarios de la lotería en California revelan su secreto

Ganarse los $1,280 millones del Mega Millions tiene a miles de personas comprando boletos para echar su suerte, especialmente en el sur de California, cuando otros han tenido la fortuna de acertar en juegos de azar.

Uno de los casos afortunados fue el de Kristine Wellenstein, quien ganó $426 millones del Mega Millions en enero de este año, tras comprar su ticket en una estación de servicio Chevron en Woodland Hills, en Los Ángeles.

Según dijo a la Lotería de California, pretendía entregar parte del dinero a ayudar en obras de caridad.

Uno de los premios más jugosos del Powerball en California se lo llevó Scott Godfrey que entró en un Morro Bay Albertsons (730 Quintana Road) y compró el boleto que le cambiaría la vida, ganó $699,8 millones.

"Estoy especialmente feliz de que este premio mayor signifique que se recaudaron $78 millones para la educación pública de California”, dijo Godfrey en un comunicado de la Lotería de California.

Godfrey ganó en diciembre de 2021 y según Jorge De la Cruz, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, el millonario ha contribuido con obras de caridad para la comunidad. Algo que hacían desde antes de ganarse la lotería.

El mes pasado otra persona acertó 5 de los 6 números del Mega Millions gracias a un boleto comprado en un CVS en la avenida sur de La Brea, en Los Ángeles. El premio fue de $7millones.

Una mujer que siempre compraba lotería ahora debe su fortuna de $10 millones a un extraño que la tropezó cuando compraba su boleto.

LaQuedra Edwards compraba su boleto en un supermercado Vons en Tarzana, California, en noviembre pasado, cuando el tropezón de un hombre la hizo marcar por accidente un boleto rasca y gana de $30. Ahora es millonaria.

Otra afortunada jugadora, Jaquelin Pedraza, se llevó $5 millones al comprar su boleto de raspadito en enero de este año en la licorería Hody Lane Liquor, en Long Beach.

Al principio, pensaba que era una broma. “Pero cuando vi el código de barras, lo escaneé en mi teléfono y supe que era real”, dijo a medios locales.

Un segundo ganador de raspaditos de ese mismo sorteo fue Steven Semenickat, un jubilado de Caltrans. Compró este boleto en Gus Mobil en Sun Valley.

LUGARES DONDE VENDEN MÁS TICKETS GANADORES EN EL SUR DE CALIFORNIA

A pocas horas del sorteo de este premio acumulado de $1,280 millones algunas personas se preguntan dónde probar su suerte, mientras que otras inescrupulosas están esperando para hacer fraudes.

“No se venden tickets de loterías en California, incluido el Mega Millions, por aplicaciones, páginas web ni mensajes de texto. Esos son servicios no están regularizados por la Lotería de California. Solo se venden en las tiendas autorizadas”, explicó De La Cruz.

En el pasado estas han sido algunas de las tiendas más exitosas en vender boletos ganadores en el sur de California.

Allans Market Wine & Lotto

2521 Ventura Road in Port Hueneme

Country Store

72129 Baker Boulevard in Baker, CA

Bluebird Liquor

13746 Hawthorne Boulevard in Hawthorne

Town and Country Newstand

6330 West Third Street in Los Angeles

Mike's Beverage Shop

42263 50th Street W #101 in Quartz Hill

Mr. C's Liquor

1925 South Pacific Avenue in San Pedro

7-Eleven 2133-17957C

2201 East Channel Island Boulevard in Oxnard