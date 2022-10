Decenas de familias en el distrito de Westlake podrían quedar sin sustento luego de recibir una orden de tres días para desalojar sus locales en el centro comercial Tropical Plaza.

Se trata de 27 puestos, y más de 20 dueños de negocios que se encuentran bastante preocupados y frustrados al no saber que es lo que va a suceder, donde van a vivir y a donde van a ir a parar después de esto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Pues la verdad es que no tenemos para donde irnos, y nos sentimos bien frustrados, porque de la noche a la mañana quieren destruir aquí y no nos avisan como debe de ser”, dijo Lizbeth Miranda, vendedora.

“Yo soy mama soltera, tengo a mis hijos y de aquí vivo de mi renta y de mis cosas para mantener a mis hijos”, añadió Dominga Barrera, vendedora en Tropical Plaza Mall.

“Aquí, este muchacho que tiene la barbería, tiene cuatro hijos, que es uno de los que va a ser perjudicado por el desalojo, que digan lo que digan inicio por no haber pagado la renta”, añadió Miranda.

Los más de 20 dueños de negocios dentro de Tropical Plaza Mall recibieron una carta, en donde se les dice que tienen 3 días para desalojar.

“Es mi única fuente de ingreso y así estamos varios de aquí”, dijo Laura Aguirre, vendedora de Tropical Plaza Mall.

Pero la carta no va dirigida a Carlos Cabrera, el actual manejador del swap meet, quien asegura intentó buscar ayuda del propietario del establecimiento durante el inicio de la pandemia.

"Le dije, yo fui a pedirte la ayuda de que la gente se me estaba muriendo y no estaba pagando la renta por la pandemia. El dueño luego vino y me maltrató a mí y me dijo ‘tú ya no eres nada aquí’”, señaló Carlos Cabrera, manejador del swap meet.

La carta de desalojo va dirigida a Arturo Ramírez, quien ha fallecido, pero fue la persona que estuvo manejando el centro comercial por meses.

“Me quisieron quitar el swap meet a mí, y según el otro iba a pagar el swap meet, pero no lo pagó, se murió y yo no tengo nada que ver en eso”, dijo Carlos Cabrera, manejador del swap meet.

La incertidumbre de los vendedores ha sido devastadora, ya que aseguran que ellos si han pagado la renta, pero el dinero nunca llego al dueño de Tropical Plaza Mall.

“No tenemos de dónde agarrar ni nada porque nuestras familias dependen de esto y ellos no se ponen a pensar en lo que nosotros sufriríamos”, dijo Lizbeth Miranda, vendedora.

El equipo de Telemundo 52 está buscando localizar a Elías Shokrian, el dueño, así como también las oficinas del concejal Gil Cedillo, para buscar respuesta o aliciente a la grave situación.

Quédese con Telemundo 52 para conocer el desarrollo de esta noticia.