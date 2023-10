Funeraria alega que casas móviles y drogas frente a su edificio está impactando su negocio

Los velorios, cremaciones y funerales en el sur de Los Ángeles no se han podido llevar a cabo con tranquilidad y es que algunos negocios que ofrecen estos servicios están denunciando la presencia de casas móviles en la vía pública que no permiten que las familias despidan a sus seres queridos.

En lugar de velas, un dramático incendio iluminó el exterior de la casa funeraria South L.A. Mortuary. De acuerdo con los trabajadores, sus servicios constantemente son interrumpidos.

“Hemos visto hombres desnudos bañándose en los hidrantes de agua en la banqueta durante nuestros servicios fúnebres”, dijo Delon Moore, trabajadora de funeraria.

Cerca de la intersección de la calle 94 y la avenida Vermont, unas flores se marchitan.

“Los clientes que vienen a comprar me preguntan, me dicen que no ven el negocio, que está muy sucio, y que les da miedo llegar. Ha sido un conflicto porque mis ventas han bajado”, dijo Juan Leobardo Valdez, dueño de florería.

Una situación que dicen empeoró con la pandemia.

“Mi cliente se estacionó en frente y cuando vio las casas móviles dijo absolutamente no”, dijo Nichol Montague, director de la mortuoria South Los Angeles.

La directora de una funeraria le dijo a Telemundo 52 que las familias quieren despedir a sus seres queridos en un lugar digno, pero cuando llegan al negocio se ahuyentan, prefieren buscar otros servicios.

“No es una situación de indigencia, es una situación de drogas, lamentan los empleados, quienes aseguran que niños también pasan por estas aceras para ir a la escuela expuestas al peligro”, señaló Moore.

“Mucha gente que está mal de sus facultades mentales, personas tomadas o drogados, uno de ellos quebró mi ventana solo por quebrarla, ni siquiera para robar”, dijo Valdez.

“He llamado, enviado correos electrónicos y cartas y solo me piden ser paciente”, agregó Montague.

Telemundo 52 intentó comunicarse con la supervisora Holly Mitchell en repetidas ocasiones este lunes, pero aún no han recibido una declaración.