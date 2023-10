Servicio conmemorativo para oficial de Manhattan Beach fallecido en accidente

Una procesión fúnebre y un servicio conmemorativo se llevarán a cabo para un oficial de motocicleta de la policía de Manhattan Beach, de 35 años, que murió en un accidente en la autopista 405.

Chad Swanson, un veterano con 13 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, murió el 4 de octubre cuando se dirigía al trabajo. El padre casado de tres hijos pequeños falleció en un hospital.

La procesión fúnebre, que incluía a colegas encargados de hacer cumplir la ley, debía comenzar a las 8:30 a.m. en Manhattan Beach antes del servicio de la Iglesia SeaCoast en Cypress, a las 11 a.m. A todos los asistentes a la procesión se les pidió vestir de rojo, blanco y azul.

Otros tres vehículos estuvieron involucrados en el trágico accidente en la autopista. Según las autoridades, uno de los conductores podría haber realizado un cambio de carril peligroso mientras conducía a exceso de velocidad. Ese conductor chocó contra otro coche.

La motocicleta del oficial fue impactada por uno de los autos, tirándolo al suelo.

Swanson se unió al Departamento de Policía de Manhattan Beach hace 13 años y se convirtió en oficial de motocicletas en 2017. Anteriormente trabajó como empleado de control de estacionamiento en Hawthorne.

"Chad vivió una vida de servicio a la comunidad”, dijo a los periodistas la jefa Rachel Johnson.

“Su amor por su trabajo era evidente cada vez que lo veía. La última vez que hablé con Chad fue el domingo en la exhibición de autos caninos, y vi cómo subía a un niño tras otro a su motocicleta para que vieran cómo era sentarse a horcajadas en un vehículo policial. Nunca se cansaba de ello. Y creo que lo habría hecho hasta el atardecer si eso fuera lo necesario para alegrarle el día a todos los niños.

“Chad era una estrella brillante en un mundo que no siempre era el mismo. Chad era lo que yo llamo un tipo realmente bueno. Su sonrisa contagiosa y su risa iluminaban cada habitación en la que entraba. Conocer a Chad era amarlo. Si no te reías cuando él estaba en la habitación, simplemente no escuchabas”.

El alcalde de Manhattan Beach, Richard Montgomery, dijo en un comunicado que la comunidad perdió “a un oficial que dedicó su carrera a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros residentes”.

“Sus valientes contribuciones a nuestra comunidad y más allá estuvieron marcadas por la valentía, la integridad y un compromiso inquebrantable con el deber”.

Swanson apareció en un episodio de 2017 de “Héroe Nocturno” en reconocimiento a su servicio, incluida su respuesta al tiroteo en el Festival de Música Ruta 91 en Las Vegas.

