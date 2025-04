Fundador del Sembrador Nueva Evangelización habló de su amistad con el Papa Francisco

El Papa Francisco tocó el corazón de millones de personas, especialmente de aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente.

Noel Díaz, fundador del ministerio católico: el Sembrador Nueva Evangelización, que está en Chatsworth, entabló una relación con el papa después de lustrarle sus zapatos.

En un episodio captado en video en el 2015, Díaz, le lustró los zapatos del Papa Francisco durante su viaje en avión de México a Cuba.

"Me puse en el piso, puse el cajón, subió el pie y luego se me acercó al oído y me habló despacio y me dijo: 'me los lustré en la mañana' y yo le dije: 'le quedaron un poco mal, su santidad', y ahí fue cuando llegó ese momento de usar un cepillo como lo usaba a los 7 años yo en las calles de Tijuana", dijo Díaz.

Noel, quien nació muy pobre y fue criado por una madre soltera, a sus 7 años, no tenía dinero para su traje de la primera comunión, para poder comprarlo, se dedicó a embolar zapatos en las calles de Tijuana. Por lo que durante ese viaje, le regaló al santo padre, un cajón de lustrabotas, y en ese momento dijo, nació una relación que él describe como la de un padre con su hijo.

"La bendición que siempre recibí de él fue lo maravilloso, cuando me tocaba la frente, pues fue una bendición de un papá a un hijo", dijo Díaz.

Cuenta que tuvo pláticas privadas con el santo padre, en diferentes lugares del vaticano, en al menos 10 ocasiones. En una de ellas le obsequió uno de sus solideos y la última vez que lo vio, en noviembre del año pasado, le regaló un par de sus zapatos.

"Están muy desgastados, señal de que él los usaba y los usaba y no decía. Denme zapatos nuevos, los uso por años, se miran desgastados, tienen hasta un hoyo y eso para mí me deja su legado de servicio", dijo Díaz.

Aunque dice, que esa vez el abrazo del papa se sintió como si fuera el último, no imagino que no lo volvería a ver con vida, no imagino. Hoy está en Roma para darle su último adiós.

"Cuando miré su mano ahí en el ataúd, la miré la mano y dije esa mano, me tocaba cuando yo estaba con él, me apretaba la mano. Miré su rosario y eso me hizo llorar, pero le di gracias a Dios padre por todo lo que él hizo, pero para mí no dejará de ser alguien que se fue, pero quedará en mi corazón", agregó Díaz.

Noel dice que en sus conversaciones el papa le pidió que dijera a la gente que saliera de su cueva, para servir en las calles, por lo que asegura que él planea seguir ese ejemplo de servicio incondicional al prójimo.