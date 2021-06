Funcionarios de salud: Si tuviste COVID-19, aún necesitas vacunarte

Los funcionarios del condado enfatizaron el martes que las personas que ya estuvieron infectadas con COVID-19 aún necesitan la vacuna porque su inmunidad natural no durará, especialmente cuando la variante 'Delta', altamente infecciosa, se está propagando.

La supervisora ​​del condado Hilda Solís dijo durante la reunión de la junta del martes que le preguntó a un padre de familia, durante el fin de semana, que si sus hijos estaban vacunados, y él dijo que no porque “ya tuvieron el COVID-19”.

"Lo miré y pensé, no sé que eso sea preciso”, dijo. ‘Lo animé a que vacunara a sus hijos. Estoy muy temeroso que exista esta suposición en nuestra comunidad, particularmente entre la comunidad latina, que si ha obtenido el COVID-19, no necesita obtener una vacuna”, dijo Solis.

La directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, dijo que el tema ha surgido “una y otra vez”, con personas que afirman tener inmunidad natural a infección previa por el COVID-19.

“Si bien es cierto que las personas que han sido infectadas con COVID tiene alguna inmunidad natural, la desafortunada realidad es que la inmunidad desaparece”, dijo Ferrer. “Y no estamos exactamente seguros de cuándo desaparecerá, por lo que es bien importante que las personas se vacunen”.

Ferrer dijo que otro “mito” es de personas que dicen que estuvieron “alrededor de muchas personas que se infectaron con COVID-19 y a mí no me afectó', o “toda mi familia se enfermó y yo no”, lo que los llevó a creer que están naturalmente inmunes y no necesitan ser vacunados.

“La buena noticia es que algunas personas han tenido muchas exposiciones y no se infectaron, pero la mala noticia es que todavía están muy susceptibles de infectarse, particularmente con estas nuevas variantes de preocupación'', dijo Ferrer.

La variante que más preocupa ahora es la variante 'Delta', que se culpa de las infecciones masivas en la India y los brotes en el Reino Unido y otros lugares del mundo. La variante se ha encontrado en el condado de Los Ángeles, con un aumento en su número en las últimas semanas.

Ferrer señaló la última semana, que la variante se encontró por primera vez localmente en pequeñas cantidades a fines de abril, pero los números han aumentado constantemente.

Hasta ahora, se han encontrado 64 casos de la variante 'Delta' entre especímenes que se han sometido a las pruebas requeridas en el condado de Los Ángeles, pero el número real se cree que es mucho más grande en la población general dada la cantidad limitada de pruebas para la variante.

Vacunas COVID-19 de California

El mapa rastrea la cantidad de dosis administradas por el condado de residencia de un receptor de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California.

Los expertos dicen que la variante “Delta” es enormemente más contagioso que todas las demás mutaciones del virus COVID, y podría potencialmente conducir a una enfermedad más grave.

Ferrer dijo que el condado dará a conocer números actualizados de casos de variantes de “Delta” esta semana, “y estoy segura de que veremos un aumento significativo en las muestras que dan positivo para la variante ‘Delta'”.

“Nosotros, como todos los demás lugares en Estados Unidos y, de hecho, otros lugares del mundo donde están viendo la variante 'Delta', es hace un hecho que se propaga muy rápidamente”, dijo.

"Es la variante más infecciosa que se ha identificado hasta la fecha aquí en California, y eso significa que para aquellas personas que no están vacunadas, representará un gran riesgo porque se propaga fácilmente”.

Hasta ahora, las vacunas existentes parecen brindar una protección sólida contra la variante 'Delta'. Pero los residentes no vacunados se encuentran en riesgo.

“Por eso nos preocupan los lugares de trabajo”, dijo Ferrer.

“Pensamos sobre las fábricas y las plantas de fabricación. Y cuando miras nuestros números, sabemos que muchos trabajadores de esas plantas no van a estar completamente vacunados”.

Dijo que será fundamental que los empleadores ofrezcan mascarillas de alta calidad, como las máscaras N95 para trabajadores no vacunados, según lo requiere las regulaciones laborales del estado.

Según las cifras publicadas el lunes, el condado oficialmente superó los 10 millones de dosis de COVID-19 administradas, con el 58% de la población de 16 años o más se considera completamente vacunada, y el 67% de la población de 16 años o más parcialmente vacunada.

Ferrer notó nuevamente las tasas rezagadas entre las comunidades negras y latinas en comparación con sus homólogos blancos y asiáticos. Las comunidades negras y latinas también continúan teniendo la tasa actual más alta de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID.

La supervisora ​​del condado, Janice Hahn, dijo que estaba “realmente preocupada” por la propagación de la variante ‘Delta’.

“Escuchar los casos de 'Delta' me recuerda a marzo de 2020, cuando tuvimos algunos casos de coronavirus y realmente no pensamos que fuera un gran problema”, dijo. “Y realmente me preocupa, especialmente por aquellos que todavía no se han vacunado”.

El condado informó el martes cinco muertes adicionales por COVID-19, aumentando el número de muertos en todo el condado a 24,445. Se confirmaron otros 172 casos, poniendo la cifra acumulada de muertos en 1,247,899.

Según cifras estatales, había 230 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID-19 a partir del martes, frente a 220 el lunes. Había 56 personas en cuidados intensivos, frente a 55 el día anterior.