Funcionaria del Departamento de Salud Pública reporta amenazas de muerte

La principal funcionaria de salud pública del condado de Los Ángeles, que lideró la lucha contra el coronavirus, dijo que su vida ha sido amenazada en repetidas ocasiones, pero prometió continuar "siguiendo la ciencia".

Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, emitió una declaración que comenzó, como lo hacen sus sesiones informativas diarias, con un recuento del número de casos confirmados de COVID-19 y muertes en el condado hasta la fecha y un momento para honrar los que se han perdido.

“COVID-19 ha volcado miles y miles de vidas en todo el país. El virus ha cambiado nuestro mundo tal como lo conocemos, y la gente está enojada. Hasta el día de hoy, se han reportado 83,397 casos en el condado de Los Ángeles y 3,120 personas han muerto por este virus ", dijo Ferrer. "Lamentamos cada una de esas muertes, y estamos trabajando incansablemente para frenar la propagación de COVID-19 y encontrar buenas soluciones para el futuro de nuestras comunidades".

Ferrer luego señaló que un número creciente de funcionarios de salud pública en todo el país han sido amenazados con violencia. Aunque Ferrer no la mencionó por su nombre, el ex director de salud del Condado de Orange, el Dr. Nichole Quick, renunció a principios de este mes como resultado de tales amenazas.

"En mi caso, las amenazas de muerte comenzaron el mes pasado, durante una sesión informativa pública de Facebook de COVID-19 cuando alguien sugirió casualmente que me dispararan", dijo Ferrer. "No vi el mensaje de inmediato, pero mi esposo sí, mis hijos sí, y mis colegas también".

"Una de las razones por las que manejo estas sesiones informativas es para proteger al equipo extraordinario de Salud Pública del Condado de Los Ángeles de estos ataques que han estado ocurriendo, a través de correos electrónicos, publicaciones públicas y cartas, desde marzo", dijo. "Es profundamente preocupante imaginar que nuestros médicos, enfermeras, epidemiólogos y especialistas en salud ambiental que trabajan arduamente en enfermedades infecciosas o cualquiera de los otros miembros de nuestro equipo tendrían que enfrentar este nivel de odio".

Ferrer reconoció la frustración que muchos sienten por las restricciones de quedarse en casa que han llevado a la pérdida de empleos y las luchas económicas, pero dejó en claro que incluso cuando estas reglas se están relajando y las empresas están reabriendo, la lucha contra el virus está lejos de terminar.

"No creamos este virus ... y aunque la frustración se desborda en nuestras comunidades a medida que las personas terminan con este virus, este virus no termina con nosotros", dijo Ferrer. “Como funcionarios de salud pública, tratamos de no ser influenciados por la política partidista o el sentimiento público; debemos seguir la ciencia para salvar vidas. Y la ciencia dice que si no cambiamos la forma en que hacemos nuestras rutinas diarias, podríamos pagarlo con nuestras vidas o con las vidas de los que nos rodean ”. Ella instó a las personas, como lo hace a diario, a usar cubiertas para la cara para detener la propagación del virus, comparando las máscaras con los cinturones de seguridad, que el público también se resistió.

“Los datos prueban que los cinturones de seguridad salvan vidas, y los datos también prueban que usar una cubierta facial ayudará a detener la transmisión de COVID-19, lo que salvará vidas. Y eso es lo que impulsa a los funcionarios de salud pública y es nuestra pasión: salvar vidas”, dijo.