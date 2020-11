Fuertes vientos de Santa Ana podría causar apagones a miles de familias el Día de Acción de Gracias

La celebración del Día de Acción de Gracias podría ser interrumpida para miles de familias si ocurre un corte en el suministro de electricidad.

La compañía Southern California Edison está advirtiendo a sus clientes de la posible interrupción de electricidad si se dan los fuertes vientos de Santa Ana que se pronostican para el jueves.

Las autoridades temen los incendios que suelen ser el resultado cuando los vientos de Santa Ana derriban cables de So Cal Edison.

Para evitar un incendio más, la compañía podría implementar por seguridad una interrupción intencional.

De acuerdo a Taelor Bakewell de So Cal Edison, la interrupción podría afectar los condados de Kern, Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y Ventura, un total de 73,000 clientes.

De acuerdo a So Cal Edison, la posible interrupción de servicios estará vigente desde el jueves al medio día hasta el viernes a las 3 p.m.

“Yo tengo mi estufa eléctrica, y mañana es el día de dar gracias, entonces no voy a poder cocinar mi comida, aparte mi refrigerador, si guardo mi comida, se me va a echar a perder”, dijo Jesús Alaniz, teme ser afectado.

En el pasado, las interrupciones se han dado en el Valle de Santa Clarita, y esta vez se esperan fuertes vientos nuevamente.

Pero típico de nuestra comunidad, la posible falta de electricidad no desanima.

“Busquemos la alternativa para hacerlo más agradable con velas pero con mucho cuidado, y si no hay luz, no hay música, pero hay radio y hay de todo, así que no se preocupen, llévensela tranquila”, dijo Guillermo Monjarrez, cliente de So Cal Edison.