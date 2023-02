Fuertes vientos arrojan trampolín sobre un auto causando severos daños

Unos televidentes de Telemundo 52 estaban en plena cena de Acción de Gracias, cuando el viento arrojó sobre su vehículo un enorme trampolín, y los daños, como se puede imaginar, fueron grandes.

El trampolín era de un vecino, quien afortunadamente se responsabilizó, pero tras arreglar el vehículo, quedaron gastos pendientes, y el seguro no les estaba dando la respuesta deseada, por eso llamaron a Telemundo 52 Responde.

La familia Villavicencio celebran cada día de Acción de Gracias con sus compadres, y el año pasado, estaban en su casa, en San Jacinto, cuando vecinos llegaron a darles una noticia difícil de creer.

“Un brincolín, del viento que había en San Jacinto ese día, voló sobre los carros de mis compadres, y cayó sobre el mío”, dijeron Roberto y Juliana Villavicencio, un trampolín se cayó encima de su camioneta.

“Cayó encima y fue girando y girando, golpeando todo, hasta que cayó encima del parabrisas y el capo. En sí, fue todo el carro que lo rayó con los metales y resortes”, añadieron.

Afortunadamente, el dueño del trampolín, llegó a ayudar.

“El señor tuvo la amabilidad de hacerse responsable de todos los daños”, dijo el señor Villavicencio.

Y su compañía de seguros, Mercury, efectivamente pago la reparación, que ascendía inicialmente a $7,507.38.

Pero el problema fue después, según el señor Villavicencio.

Lo que sucedió fue que, tras entregarles el carro, les informaron que habían encontrado más danos, así que faltaba pagar una diferencia de $768.34.

“Tuvimos que volver a llamar al seguro y reportar esto, entonces ellos comenzaron a colgar el teléfono. Ya no querían hacerse cargo de esto. A mi esposo una supervisora le tiró el teléfono, no quería saber nada de él. Con el traductor le dijo: 'esto es un caso muy sencillo. ¡Simplemente, el caso está cerrado, no les vamos a dar dinero y ya! Y cerraron la llamada”, contó.

Fue cuando se comunicaron con nosotros, y contactamos a Mercury. Ese mismo día, el mecánico le dijo Villavicencio que Mercury le aviso que cubrirían todo.

“No sé qué pasó en 24 horas, pero ya está todo solucionado”, agregó Villavicencio.

El vocero de Mercury nos aseguró que, aunque procesar los costos adicionales les tomo unos días más, la aseguradora siempre tuvo la intención de pagar los daños por completo, y que estaban contentos de haber podido resolver todo de manera satisfactoria para los Villavicencio.

“Nuestro carrito, que es Fuente de trabajo, por que con esa trabaja mi esposo, esta reparado, y gracias a Dios lo temenos bien”, agregó.

Qué bueno que todo se solucionó, por cierto que, en este caso, los Villavicencio quieren compartir una lección con la comunidad. Les recomiendan que, si tienen un trampolín en su propiedad, lo amarren muy bien, sobre todo en donde el viento sopla con intensidad, porque en este caso solo se dañó su carro, pero pudo haberse dado una tragedia.