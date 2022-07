Vea cómo los fuegos artificiales del 4 de Julio iluminaron Los Ángeles

Los habitantes del sur de California se despertaron con cielos nublados tras una noche de celebraciones de fuegos artificiales del 4 de julio que se prolongó hasta bien entrada la noche.

El video del helicoptero NewsChopper4 muestra un aluvión de estallidos y destellos en todo Los Ángeles. Las exhibiciones de fuegos artificiales, tanto legales como ilegales, continuaron durante horas el lunes por la noche, dejando la región cubierta por una neblina humeante.

Las autoridades informaron de condiciones de calidad del aire entre moderada e insalubre el martes temprano en los valles de San Gabriel y San Fernando, y en el Inland Empire.

“La calidad del aire se ve afectada por la cantidad de humo que tuvimos el día de ayer por los fuegos artificiales”, dijo la meteoróloga de Telemundo 52, Michelle Trujillo.

“Mucha precaución si piensa salir a hacer actividades al aire libre”.

Consecuencias de las celebraciones ilegales

Una noche de celebraciones se volvió mortal en Montebello, donde una explosión de fuegos artificiales ilegales mató a un hombre. La explosión ocurrió en el patio de una vivienda.

En Azusa, un hombre fue hospitalizado con heridas sufridas mientras encendía fuegos artificiales. El hombre sufrió cortes en la cara y los brazos.

