Fuertes vientos avivan incendio en vecindario de Fontana

Un incendio avivado por fuertes vientos se extendió desde la maleza hasta un depósito de chatarra y propiedades residenciales en Fontana.

No hubo informes de heridos en el incendio que estalló alrededor de la medianoche en la comunidad del oeste del condado de San Bernardino. Los fuertes vientos esparcieron brasas de la maleza a un depósito de chatarra y propiedades residenciales a varias cuadras de distancia.

Los detalles sobre cómo comenzó el incendio no estuvieron disponibles de inmediato.

Marcos Mora explica cómo se forman y cómo puede afectar a la región, especialmente en la propagación de incendios.

“Cualquier combustible, pastos que se extinguieron durante el verano, no pueden absorber la humedad", dijo Eric Sherwin, ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino. “Por lo tanto, sigue siendo un lecho de combustible muy receptivo. Estos combustibles se secarán inmediatamente bajo la influencia de este viento”.

Las brasas pueden viajar millas en condiciones de viento, creando focos de fuego antes del incendio forestal principal.

Las ráfagas de viento alcanzaron las 55 mph, según los bomberos en el lugar.

Las advertencias de vientos fuertes entraron en vigencia para los valles de los condados de San Bernardino y Riverside, el interior del condado de Orange y las playas del condado de Ventura. Parte del condado de Los Ángeles está bajo advertencia de bandera roja.

Se espera que los vientos alcancen su punto máximo el miércoles por la mañana antes de disminuir lentamente durante la tarde.

Los niveles de humedad del combustible están muy por debajo de los promedios históricos en partes del sur de California, lo que significa que la vegetación se está secando más rápidamente este año. La vegetación seca es un factor importante en la propagación de incendios forestales.

El estado está pasando por uno de los inviernos tardíos más secos que se hayan registrado, dejando las laderas cubiertas de maleza seca.

California continúa enfrentando temporadas de incendios forestales más largas como resultado directo del cambio climático, según CAL FIRE.

Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que el oeste sea más cálido y seco durante las últimas tres décadas y seguirá haciendo que el clima sea más extremo y que los incendios forestales sean más frecuentes y destructivos.

Los famosos vientos de Santa Ana propician la rápida propagación de los incendios. El meteorólogo Carlos Robles nos explica cómo se forman.

California ha visto sus incendios forestales más grandes, destructivos y mortales en los últimos cinco años.

En 2018, un incendio masivo en las estribaciones de Sierra Nevada destruyó gran parte de la ciudad de Paradise y mató a 85 personas, la mayor cantidad de muertes por un incendio forestal en Estados Unidos en un siglo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.