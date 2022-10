Tres muertos en accidente en sentido contrario en autopista 15 en área de Fontana

Un accidente mortal en los carriles hacia el sur de la autopista 15 el lunes por la noche ocasionó la muerte de tres personas y atascó el tráfico en Fontana durante horas hasta el martes por la mañana.

Dos vehículos chocaron en medio del lado sur de la autopista, en un impacto tan poderoso que uno de los autos se incendió.

Según la Patrulla de Caminos de California (CHP), el accidente ocurrió el lunes, alrededor de las 11:40 p.m., cerca de la Avenida Sierra.

Un vehículo que circulaba a toda velocidad hacia el norte por el lado equivocado de la autopista, en los carriles centrales,chocó de frente con otro automóvil.

Los testigos se apresuraron a llamar al 911 para informar el terrible accidente.

Los investigadores habían reabierto los dos carriles del extremo derecho de la autopista el martes, a las 5 a.m., pero todos los carriles hacia el sur se cerraron poco después del accidente y el tráfico aún estaba gravemente atascado en esa área cuando los viajeros de la mañana comenzaron a viajar.

El forense llegó, poco después de las 5 a.m., para recoger los cuerpos de las tres personas involucradas en el choque mortal.

No hubo información disponible sobre sus identidades inmediatamente después del accidente.

Los dos autos permanecieron en medio de la autopista mientras los investigadores recolectaban evidencia de los restos.

Las autoridades calcularon que la reapertura de todos los carriles en el lado sur de la autopista 15 no ocurriría hasta al menos las 7 a.m.

