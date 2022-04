Fiscal de distrito anuncia esfuerzo para combatir robo de salarios

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció el jueves un acuerdo con el Comisionado Laboral de California para reforzar la investigación y el enjuiciamiento del robo de salarios.

El pacto pide al Departamento de Relaciones Industriales del estado que identifique y remita pistas de investigación, quejas y remisiones de posibles violaciones a la Oficina del Fiscal de Distrito para su enjuiciamiento civil y penal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Cuando a las personas que trabajan arduamente no se les paga el dinero que legítimamente han ganado, pierden la capacidad de alimentar, vestir y albergar a sus familias, creando un efecto en cascada que hace que toda nuestra comunidad sufra junto con ellos”, dijo el fiscal de distrito en una declaración escrita.

Un estudio de 2020 encontró que hasta el 21 % de la fuerza laboral de la construcción (unos 2,4 millones de trabajadores) reciben salarios ilegales o se clasifican erróneamente como contratistas independientes, según la Oficina del Fiscal de Distrito, que señaló que las pérdidas para las arcas federales y estatales ascienden a a unos 8.400 millones de dólares.

Frank Hawk, presidente del Consejo Regional de Carpinteros del Suroeste, elogió a Gascón por ayudar a ``luchar contra el robo de salarios y el fraude en la industria de la construcción aquí en Los Ángeles, la mayoría de los cuales están ocurriendo en el sector de viviendas residenciales multifamiliares”.

Mientras tanto, el fiscal de distrito también anunció un programa piloto separado de desvío previo al juicio con Southwest Carpenters para adultos jóvenes que enfrentan cargos criminales.

El programa, denominado ``Ready'', brindará a 20 personas de entre 18 y 25 años un camino hacia una carrera como carpintero sindical con beneficios completos y una pensión, y se asociará con Homeboy Industries, Second Call y Volunteers of America para crear un conducto hacia los programas de preaprendizaje del sindicato, incluido un programa de cuatro semanas en Whittier que está dirigido a las personas desatendidas de Los Ángeles, incluidos los ex encarcelados, según la Oficina del Fiscal de Distrito.