Fin de semana feriado es una nueva prueba para California en pandemia

Los californianos ingresaron al fin de semana del Día de Recordación con opciones recientemente ampliadas para ir a la playa, asar a la parrilla y, por supuesto, terapia de compras, ya que las restricciones para quedarse en casa disminuyeron en gran parte del estado.

Unos 45 de los 58 condados han recibido permiso para reabrir la mayoría de las tiendas, al menos para la recolección en la acera, y muchos espacios públicos al cumplir con los estándares estatales para controlar el coronavirus.

Algunos lo vieron como una prueba de seguridad, ya que el estado se preparó para celebrar su primer fin de semana festivo importante desde que una orden estatal a mediados de marzo reprimió todos los viajes y negocios menos esenciales.

Las prácticas de distanciamiento social se han citado como la razón principal por la cual las tasas de muertes y hospitalizaciones se han desacelerado en muchos condados, y se instó a las personas a mantener sus máscaras y su guardia en alto mientras disfrutan de senderos para bicicletas, senderos para caminar y playas recientemente reabiertos.

Muchas playas del sur de California estaban abiertas solo para nadar, correr y otras actividades. Se prohibieron tomar el sol y actividades grupales como el voleibol.

La policía, los socorristas y otros funcionarios advirtieron a las personas que no se olviden de la gravedad del virus mientras disfrutan de su nueva libertad.

"No te vuelvas loco y quédate fuera todo el fin de semana. No te acerques tanto como puedas a tanta gente ", dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. "No salgas sin una máscara. Ves personas sin máscaras, evítalas.

"También es algo que simplemente salva más vidas, incluida, quizás, la suya", dijo.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.

El condado de Los Ángeles, el más grande del estado con 10 millones de personas, ha sido el más afectado por COVID-19, con más de 43,000 casos y más de 2,000 muertes. Sin embargo, la hospitalización y otras cifras muestran avances en la disminución de la propagación de infecciones, dijeron funcionarios de salud, y Garcetti anunció el viernes que la ruta en bicicleta de Venice Beach se estaba reabriendo.

Docenas de condados también obtuvieron el visto bueno para permitir que algunos restaurantes, que han sobrevivido con entregas y pedidos de comida para llevar, reabran asientos limitados.

En el extenso mercado público de Liberty en San Diego, los asientos del patio reabrieron el viernes.

"Creo que la gente estará muy feliz de poder salir y no comer de un recipiente de plástico o caja de cartón", dijo David Spatafore, propietario del grupo de restaurantes Blue Bridge Hospitality. "Sé quien soy. Ya superé el caparazón de almeja "

Sin embargo, el estado todavía está viendo brotes preocupantes de COVID-19. El Condado Imperial, al otro lado de la frontera con México, ha experimentado un aumento. En el norte de California, los funcionarios de salud pública del condado de Santa Cruz estaban investigando cuatro grupos separados de casos de COVID-19 que involucraban reuniones familiares, incluida una fiesta multigeneracional del Día de la Madre y una gran reunión que involucraba a personas que viajaban desde fuera del estado.

Sin embargo, evitar la tentación podría ser difícil, ya que los pronósticos requieren que las temperaturas se calienten durante el fin de semana, llegando a los 90 e incluso a 100 grados en algunos valles del interior el domingo.

El viernes, George Cruz se relajó en un restaurante al aire libre en la playa en San Diego mientras una camarera con una cara cubierta se apresuraba, llevando una bandeja con una piña colada en una taza con forma de piña. Un empleado con una cara cubierta estaba cerca con suministros de limpieza en su mano enguantada, listo para desinfectar las mesas vacías.

La extraña mezcla de música, cócteles y precauciones de salud no parecía disuadir a nadie. Beach House Grill, conocida por sus vistas al océano y fogatas, ya se estaba llenando en una tarde soleada menos de 24 horas después de que el estado de San Diego le dio permiso para permitir el servicio de restaurante.

Cruz solo podía imaginar a las multitudes durante el fin de semana festivo.

"Por eso decidimos venir ahora", dijo el ingeniero, que estaba cenando con su esposa y su hija de 6 años. La familia planeaba quedarse en casa.

"Definitivamente habrá un excedente de personas en la playa", dijo. "Solo espero que todos sean inteligentes sobre cómo salen".

En San Francisco, los funcionarios dibujaron grandes círculos de tiza de "distanciamiento social" en el césped de los parques para mostrar a las personas dónde sentarse. Dolores Park ha visto grandes masas de personas los fines de semana soleados, lo que provocó que el alcalde London Breed advirtiera que cerraría si las personas no fueran más responsables.

Algunas comunidades de escapadas populares, que están sufriendo económicamente después de más de dos meses de cierre de negocios y multitudes alejadas, dieron la bienvenida a los visitantes. Big Bear Lake, un par de horas al noreste de Los Ángeles, dijo que las autoridades no harán cumplir las órdenes de seguridad COVID-19 del gobernador Gavin Newsom.

Pero South Lake Tahoe en el norte de Sierra Nevada y Mammoth Lakes en la Sierra Oriental exhortaron a los no residentes a mantenerse alejados, preocupados de que enjambres de turistas puedan provocar más casos de COVID-19 y abrumar sus sistemas médicos.

"No nos gustaría nada más que darles la bienvenida a todos a Tahoe en este momento, pero esa no es la forma más segura de traer de regreso a la gente", dijo el administrador de la ciudad Joe Irvin en un comunicado. "Necesitamos ser responsables y asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte para mantener a nuestros vecinos a salvo y a Tahoe a salvo".

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz advirtió que sus playas estarían cerradas excepto por algunas horas en la mañana y desaconsejó el turismo del área de la Bahía de San Francisco, el Valle Central y las áreas de Sacramento.

Al norte de San Francisco, el condado de Humboldt, hogar de varios parques con majestuosas secuoyas, estaba abierto solo para residentes.

"No viaje a nuestro condado", dijo el sheriff William Honsal en un video el jueves. “La gente quiere venir aquí, encontrar alivio porque las temperaturas están subiendo en el valle, llegando a la costa, llegando a la playa. Pedimos a las personas que son de otro condado que se queden en su condado ".