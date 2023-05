Tormentas de invierno conducen a una mini fiebre del oro en California

¿Podría la nieve derretida de California conducir al descubrimiento de más oro?

Depende de a quién le preguntes.

Después de una serie de tormentas invernales, los ríos y arroyos del estado fluyen a un ritmo no visto en años, lo que lleva a muchos mineros de oro a creer que podría haber suficiente movimiento de rocas y sedimentos para aflojar los depósitos de oro en las montañas.

La idea está conduciendo a una especie de fiebre del oro en miniatura por todo el estado.

“Hay lugares en todo el sur de California. Dicen que la 'fiebre del oro' comenzó en el norte. Bueno, no lo hizo. Comenzó en el sur”, dijo Frank Tafoya, quien ha estado extrayendo oro en el sur de California durante más de 40 años.

“Lo he estado haciendo desde principios de la década de 1980, así que disfruto salir, disfrutar del aire libre y si encuentro un poco de oro, eso es genial”.

Conocimos a Frank en un lugar secreto en las montañas junto con varios otros allí por la misma razón: para ver cuánto oro podían encontrar en un arroyo que dicen que rara vez está tan lleno.

“Una vez que llega la lluvia y la nieve, mueve el agua aquí abajo, y moverá rocas, sacará oro nuevo del fondo”, dijo Tafoya. “Cuando sale de la montaña, está deteriorando las vetas y eso está arrastrando todo el oro hacia el río”.

El amigo de Tafoya, Tom Neumeyer, quien nos guió a través de su proceso, dice que extraer oro requiere paciencia.

“Lo primero que quiero hacer es deshacerme de todas esas rocas grandes, pero antes de hacerlo quiero que toda esa arena negra se asiente en el fondo porque eso va a retener mi oro”, explicó. “¿Ves toda la arena negra? El oro está debajo de eso, si hay algo aquí.

Y justo cuando Neumeyer nos estaba hablando sobre la búsqueda de oro, Tafoya encontró algo.

“Oh, lo estás haciendo bien, amigo”, dijo Neumeyer.

“La alegría de encontrarlo, ser la primera persona en verlo, eso es lo que disfruto”, dijo Tafoya.

Sin embargo, no todos están de acuerdo en que se puede encontrar más oro, como Michael Brewart, propietario de California Gold & Silver Exchange en Upland.

“No hemos recibido a ninguna persona que venga con ninguna cantidad en las últimas dos semanas, pero he oído que con el clima hay mucho interés en tratar de encontrar oro”, dijo Brewart. "Una de las cosas que me encantan de mi trabajo es que recibimos personas de diferentes culturas, todo el mundo tiene fascinación por el oro".

Uno de ellos es Ben, un minero que tampoco cree que haya más oro en las colinas.

“Si estás pensando en venir aquí y encontrar mucho oro, ni te molestes”, dijo Ben. “Bueno, la nieve se está derritiendo pero está volviendo al suelo y en cualquier lugar donde el agua salga de las colinas, eso va totalmente al río. Para cualquier gran oro que se mueva, debe haber una gran inundación aquí. Básicamente, todo esto es oro muy fino, muy fino”.

Ya sea que la prisa sea real o no, Ben dice que los verdaderos mineros entienden que el verdadero tesoro se encuentra en la búsqueda, no en el descubrimiento.

“Es pacífico”, dijo. “Algunas personas se enojan si no encuentran nada. He conocido a tipos que vienen aquí y cavan todo el día y están enojados el resto del día porque no encuentran nada. Yo no. No. Estoy feliz."

Tafoya está de acuerdo.

“Para mí, no se trata de oro. Es el placer de estar al aire libre”, dijo. El oro es un subproducto de lo que hacemos. Disfruto estar con mi familia y amigos y si encuentro un poco de oro, no importa si es solo un poco o una onza, lo disfruto”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.