Festival de la Fresa de California regresa después de tres años de descanso

Fecha : 20-21 de mayo de 2023

Lugar : Recinto de ferias del condado de Ventura, ubicado en el 10 W Harbor Blvd., Ventura, CA 93001

Las entradas estarán a la venta en las puertas del recinto del festival

¿Una torta de fresa?

Este magnífico pastel generalmente tarda entre 20 y 25 minutos en hornearse, según la cantidad de capas o los ingredientes poco convencionales que incorpore. Una tarta de fresa toma aproximadamente la misma cantidad de tiempo, aunque si elige una corteza de galleta Graham, es posible que desee dejarla reposar un poco más.

¿Y el helado de fresa? Eso tendrá que permanecer en el congelador durante mucho tiempo para que realmente se gelifique.

Pero preparar el festival de fresas perfecto, uno que incluye juegos, un carnaval, concursos y todo tipo de delicias suculentas para probar, no es tan simple como meter una sartén en el horno; hay mucho que reflexionar antes de anunciar las fechas y los detalles.

Y después de una pausa de tres años, a partir de 2023, uno de los festivales de fresas más conocidos finalmente está listo para servir nuevamente, y también en una ubicación completamente nueva.

Festival de la Fresa de California 2023

Volverá a mediados de mayo, o mejor dicho, el 20 y 21 de mayo, la tentadora época del año que ha dominado durante mucho tiempo.

Pero se está alejando de Oxnard, con el recinto ferial del condado de Ventura en sus vistas jugosas y alegres.

Más de tres docenas de vendedores de comida estarán allí, sirviendo sabores tradicionales y ofertas poco convencionales como cerveza de fresa. Las tartas serán el centro del acontecimiento, con un elemento de creación propia disponible para aquellas personas a las que les gusta amontonarse en la crema batida (y, sinceramente, a casi todo el mundo le gusta).

Puestos de arte y manualidades, formas de moverse (piense en una carrera de obstáculos de Ninja Nation), melodías en vivo y todos los elementos encantadores que pueda recordar se incorporarán al festival, como mermelada de fresa dentro del pastel perfecto.

Información sobre los boletos

Los detalles del estacionamiento y todo lo que debes saber sobre esta actividad picante, una de las joyas en el calendario del festival de frutas, se encuentran haciendo clic aquí.

En resumen, ha vuelto un espectáculo grande y seguro que será tan dulce como siempre.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.