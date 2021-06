Anaheim realizará feria de trabajo virtual

La ciudad de Anaheim llevará a cabo una feria de empleo virtual el miércoles 9 de junio, con una gran cantidad de empleadores y una forma conveniente de postularse instantáneamente a los puestos vacantes.

La Feria Laboral de Anaheim / Condado de Orange se llevará a cabo de 10 a.m. a 1 p.m. La participación es gratuita y está abierta a todos los solicitantes de empleo. Para registrarse, haga clic aquí.

El evento ofrecerá a los empleadores y solicitantes de empleo conocer y explorar virtualmente oportunidades profesionales.

Los asistentes tendrán la opción de interactuar con los reclutadores en línea a través del chat o video y solicitar trabajos desde su teléfono inteligente, tableta o computadora.

Los empleadores que estarán en la feria de empleo incluyen:

Hyundai Motor America

Griswold Industries dba Cla-Val Company

Proficient Staffing

Marquee Staffing

Trutech Logistics

California Army National Guard

FBI

Rentokil North America

Tax Relief Advocates

Revolution Financial Management

Goodwill of Orange County

Bon Appetit Management Company

Acuity Behavior Solutions

Synergy Companies

Allied Universal Event Services

Waterworks Aquatics

IPS inc.

Anaheim Family YMCA

TaxRise Inc

SAILS Group, Inc

Culinary Staffing Service

Nordstrom

CMIT Solutions of Anaheim West

GBS Linens

Custom Flavors

Muzeo Museum

GSG Protective Services

Acing the Interview Workshop

Welcome Message from Anaheim Mayor Harry Sidhu

Tophop Inc- (IHOP)

ARYZTA

The Pizza Press

Disney

Polaris Taylor-Dunn

99 Ranch Market

El Pollo Loco

H&M

City of Anaheim-Community Services Department

Honda Center / JTS Restaurants

Wyndham Destinations

Westview Services

Cotton On Kids

State Of California - DOR

Securitas Security Services USA

Nature Republic Irvine Spectrum

Norms Restaurants

Orchid Orthopedic Solutions

Reborn Cabinets Inc.

Home Consignment Center

McDonalds

T-Mobile

Frisbie Management Inc.

Anaheim Majestic Garden Hotel

US Foods

The Cheesecake Factory

Prospera Hotels

Hestan Commercial Corporation

Los empleadores que deseen participar pueden registrarse aquí.

Para obtener más información, el portal de la Cámara de Comercio de Anaheim, haciendo clic aquí.

