Feria de trabajo busca ayudar a exempleados de Farmer John

Después de 90 años de operar en la ciudad de Vernon, la planta procesadora Farmer John anunció que cerraría sus puertas, dejando a la mayoría de más de 2,000 empleados sin trabajo y a enfrentar un futuro incierto.

Pero gracias a una serie de ferias de trabajo, algunas personas han comenzado un nuevo capítulo en sus vidas. Cientos asisten a la más reciente feria de buenos trabajos se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Commerce.

El evento es para cualquier persona que terminó sin empleo después del cierre de la planta procesadora Farmer John, como Cristina Oviedo.

“Me sentí triste porque yo pensaba retirarme en la compañía, porque si me gustaba el trabajo, porque era un trabajo con beneficios las 40 horas y estable”, dijo Cristina Oviedo, exempleada de Farmer John.

Para ayudar a empleados desplazados, esta mañana, en las instalaciones del local 770 del sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y Comercio o UFCW (por sus siglas en inglés), se llevó a cabo una feria de trabajo, un esfuerzo conjunto del sindicato, la ciudad, el condado, y el estado.

“Va a ayudar que la gente tenga la oportunidad de un nuevo trabajo, y 2,000 familias no caigan desamparadas simplemente porque no pueden pagar la renta, no pueden pagar su hipoteca, o no pueden pagar por los alimentos”, dijo Miguel Santiago, asambleísta del Distrito 54.

Y el resultado para cientos de trabajadores que asistieron a ferias de trabajos anteriores y tomaron cursos de capacitación ha tenido resultados positivos. “Voy a trabajar en la universidad del Sur de California, y entonces voy a tener mejores beneficios, mejor sueldo, y vamos a tener vacaciones pagadas”, dijo Oviedo. La feria de trabajos no solo ayudó a encontrar empleo, sino en algunos casos, una forma de rehacer vidas.

“[Estoy] muy contenta, y con mi salario, tengo la oportunidad de crecer como cocinera, como chef”, dijo Paulina Borquez, nueva empleada en cocina de USC. Lo que ha sucedido con Farmer John nos recuerda de un refrán de Don Quijote: cuando una puerta se cierra, otra se abre. “A empezar de nuevo, y no creer que es inalcanzable para uno de inmigrante, verdad”, dijo. Esta feria de trabajo es exclusiva para los trabajadores de Farmer John. Si usted quiere aprovechar, le quedan dos días 4 sesiones.