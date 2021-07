Familias evalúan los daños de sus hogares tras explosión de fuegos artificiales

El jueves se les permitió a las familias afectadas por el estallido de un decomiso de fuegos artificiales, retornar a sus hogares para evaluar los daños que sufrieron sus residencias.

Por lo menos 75 personas que tuvieron que abandonar sus casas y varios también se vieron afectados.

Telemundo 52 estuvo presente cuando algunos residentes presenciaron los vidrios quebrados por doquier, puertas y techos derrumbados, desde las habitaciones de los niños hasta salas y cocinas destruidas. Por lo menos 20 casas sufrieron diversos daños y tres han quedado inhabitables.

Graves secuelas vive una familia hispana impactada por la explosión de un decomiso de fuegos artificiales, en un vecindario del sur de Los Ángeles, ocurrida la semana pasada.

“Mis hijos no tienen la culpa, ellos no pidieron que su cuarto se les explotara”, dijo Kenia Prieto, damnificada por explosión.

Una familia de cinco a la espera de un bebé hoy pudo evaluar por primera los estragos en su hogar, y por lo pronto están viviendo en un hotel.



“Yo estoy embarazada de cinco meses, y he estado preocupada. Tengo prioridad de mis tres hijos, mi esposo, y también de mi bebé”, dijo Prieto.

Relatan que la primera noche tras el estallido fue caótica, sin un techo, sin ayuda y sin dinero, y aún no saben si podrán volver a vivir en la misma casa o necesitarán mudarse a otra parte.



“Tuvimos que dormir en el carro porque no teníamos dinero ni donde ir no teníamos ayuda de nadie”, añadió Prieto.



Por el momento 11 familias están albergadas en hoteles, y se estima que unas 75 personas se han visto desplazadas.

El proceso de limpiar los escombros y reconectar servicios básicos como electricidad y gas comenzó hoy para poco a poco permitirles a las familias regresar a los que puedan hacerlo.



“Queremos asegurarnos que las viviendas estén seguras para que regresen, incluyendo las utilidades que van a necesitar”, dijo Mike Castillo, portavoz de la oficina del concejal Curren Price Jr.

Comerciantes de la zona también esperan se les permita reabrir pronto. Los propietarios de un mercado llevan ocho días cerrados, y como se aprecia en las imágenes, la explosión estremeció al comercio, y el negocio sufrió estragos significativos. Se espera que todos los afectados puedan hacer los reclamos legales para ser indemnizados por todo el daño que han sufrido.



“Los que son responsables hagan lo que es correcto para nosotros”, agregó Castillo.

Y sobre cuando van a poder mudarse de nuevo a sus casas, las 75 personas desplazadas eso va a varias de cuan dañada este la casa, la limpieza o reparaciones que habrá que hacer, y hoy, estos residentes afectados dieron el primer paso. Los que se pueden mudar pueden hacerlo ya mismo, pero como muestras las imagines, hay varias casas donde aún hay mucho por reparar