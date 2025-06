Familiares piden ayuda tras detención de jardinero con TPS por agentes federales en West Covina

Rodolfo Villanueva salió como cada día a trabajar en jardinería junto a su hijo Dennis, sin imaginar que terminarían convertidos en una nueva cifra de los operativos de agentes de inmigración que siguen activos en el condado de Los Ángeles.

Ambos fueron detenidos por agentes federales en West Covina, a pesar de que Rodolfo cuenta con el Estatus de Protección Temporal (TPS), según sus familiares.

Esto ha causado frustración por parte de su familia y organizaciones defensoras de migrantes como la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), que ya están brindando asistencia legal.

“Encontramos su camioneta y sus máquinas solas. Lo que quiero saber es dónde está mi esposo y mi hijo”, dijo entre lágrimas María Ramírez, esposa de Rodolfo.

Ramirez también agregó que su esposo sufre de problemas en su rodilla y ocupa medicamentos.

“Mi esposo, él se dedica nomás a trabajar y si yo había visto esto en las noticias, pero no es lo mismo como vivirlo en carne propia. Recuerdo cuando él viene en la camioneta, nosotros oímos el sonido de la camioneta, y ayer, pues no la oímos fue triste para mí y mis hijos no saber de ellos, dónde están”.

La familia Villanueva se convierte en una más de las miles que han sido separadas por estos operativos.

“Mi hija de 10 años no quiere salir del cuarto. Tiene miedo. Todos estamos con miedo”, expresó Ramírez, quien ahora queda sola a cargo de su hija menor. “Me dice ‘ma no salgas a la calle’, ellos tienen miedo porque sólo somos yo y mis dos hijos”.

La directora ejecutiva de ASOSAL, Teresa Tejada, explicó que aunque Rodolfo está protegido por TPS, muchas personas no han recibido sus permisos de trabajo actualizados debido a demoras del gobierno.

“No les ha llegado ni siquiera los recibos y no les ha llegado por supuesto la tarjeta de permiso de trabajo. Con eso puede ir a pedir un trabajo, al DMV, a veces no aceptan solamente los recibos”, explicó Tejada. “A muchos de ellos no les ha llegado el último recibo que da 540 días de extensión, para mientras llegue el permiso de trabajo”.

Tejeda también deja algunos consejos de parte de ASOSAL y una lista de derechos que deben de usar si son parados por agentes de immigracion.

“Andén con las copias de los recibos que les han enviado. Immigracion siempre manda esos recibos y que los lleven en su billetera, en su cartera porque eso le va a proteger”, dijo Tejada.

Organizaciones como ASOSAL siguen documentando casos similares y han habilitado una línea de ayuda para orientar a familias afectadas por los operativos.

La organización puede ser contactada por su número (213) 483-1244 o su página web.