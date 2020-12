Familiares de recién casados demandan a 2 ciudades y al estado tras sus muertes durante una persecución

Los familiares de una pareja de Covina que murió durante una persecución policial demandaron a dos ciudades y al estado el miércoles, alegando que las acciones negligentes de tres agencias policiales y el conductor que intentaban detener condujeron a las muertes.

Los demandantes son todos miembros de la familia de Edward Louie Contreras y Gracie Contreras. Contreras, de 55 años, y su esposa, de 53, se habían casado recientemente y se dirigían a casa con el hijo de Gracie el 12 de octubre de 2019, cuando Salvador Gómez, presuntamente huyendo de la policía en un Jeep robado, y los agentes que lo perseguían se pasaron un semáforo en rojo y chocaron contra el vehículo de las víctimas en las avenidas Glendora y Cameron en West Covina.

Los tres fueron expulsados del coche. El hijo de la mujer, ahora de 14 años, sobrevivió y es uno de los demandantes en la demanda del Tribunal Superior de Los Ángeles, que nombra como acusados ​​a Gómez, las ciudades de West Covina y Baldwin Park y el estado, que tiene jurisdicción sobre la Patrulla de Caminos de California. .

La demanda alega muerte por negligencia y negligencia vehicular. Los demandantes buscan una indemnización no especificada.

Los abogados de la ciudad de West Covina y Baldwin Park no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Aproximadamente a las 9 p.m. el 11 de octubre, Gómez, usando un cuchillo, obtuvo por la fuerza el Jeep de una mujer en Baldwin Park, según la demanda. Se alertó a la policía y se vio al Jeep dirigiéndose hacia West Covina, según la demanda.

El teléfono celular de la mujer, que tenía un sistema de navegación, se dejó en el Jeep, dice la demanda. El Jeep fue visto alrededor de las 2 a.m. del 12 de octubre, pero en lugar de seguir rastreando a Gómez y evitar una persecución, las agencias policiales exigieron que se detuviera a pesar de que no representaba una amenaza para nadie y no había una emergencia, según la demanda.

"Esto hizo que Gómez entrara en pánico, se negara a obedecer la solicitud y procediera a marcharse", dice la demanda.

Gómez y los oficiales que los perseguían, después de pasar un semáforo en rojo, chocaron contra el automóvil que contenía a la pareja y al hijo de la mujer, según la demanda.

Los demandantes creen que ninguno de los coches de la policía tenía las luces de emergencia encendidas ni las sirenas activas, afirma la demanda.

La colisión causó lesiones en la columna vertebral y el cuello de Edward Contreras y luego murió, según la demanda. Gracie Contreras sufrió lesiones en el abdomen que también resultaron fatales, señala la demanda.

El hijo de la mujer sufrió heridas "masivas" por la colisión y fue sometido a múltiples cirugías en un hospital, donde estuvo en coma durante semanas, explica la demanda. Pasará el resto de su vida recuperándose de sus heridas, dice la demanda.

La colisión ocurrió debido a la "conducta negligente, desenfrenada e imprudente" de Gómez y los oficiales de policía, según la demanda.