Familiares buscan respuestas dos años después del asesinato de un músico en Upland

Han pasado casi dos años desde que Malik McGee fue asesinado a tiros después de salir de un salón de narguiles (hookah).

"La vida ha sido simplemente horrible y tengo emociones que nunca antes había tenido", dijo la madre de McGee, Shawna Frazier.

Frazier dijo que su hijo tenía pasión por la música, lo que llevó al joven de 23 años al escenario del Lava Lounge en Foothill Boulevard y Mulberry Avenue en Upland el 24 de julio de 2022. La policía de Upland dijo que un video de vigilancia cerca del lugar captó a un hombre armado que exploró tres lugares diferentes hasta que disparó múltiples tiros a McGee cuando salió del lugar.

“El vídeo es en blanco y negro. Muestra a un hombre con una sudadera con capucha ligera y una faja en la parte delantera que puede contener un arma o un rifle de nueve milímetros”, dijo el detective de la policía de Upland, Steven Wyno.

McGee pudo llegar a su automóvil y partir, pero mientras estaba herido, se estrelló contra una mediana central cercana. Los paramédicos lo llevaron rápidamente al hospital, pero murió poco después. Casi dos años después, los detectives dijeron que el caso no se había resuelto.

“Sabemos que hubo una gran cantidad de personas allí que vieron lo sucedido. Fueron testigos del sospechoso y vieron salir un automóvil”, dijo el jefe de policía de Upland, Marcelo Blanco.

McGee acababa de terminar la universidad y comenzar la escuela de medicina cuando fue asesinado, según su madre. Dijo que él también era conocido por ayudar a otros a lograr sus objetivos.

Mientras Frazier continúa de luto, espera que quien disparó a su hijo se entregue.

“Me quitaron a mí y a este mundo una persona única. Él hizo mucho por mí como mamá. Cosas que nunca pude lograr o hacer”, agregó Frazier.

Los detectives creen que el tiroteo fue premeditado y puede tener conexiones con la industria de la música.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.