Lo que debes saber Richard Ayvazyan y su esposa y coacusada Marietta Terabelian esperaban la sentencia por su participación en un caso de fraude de alivio por COVID-19 de $18 millones

Las autoridades federales creen que la pareja se quitó los dispositivos de control de ubicación y se fugaron juntos de la supervisión previa al juicio el 29 de agosto.

El FBI ofrece una recompensa de hasta $20,000 a cambio de información que conduzca al arresto de ambos.

Familiares de una pareja del Valle de San Fernando que, según el FBI, se cortaron los brazaletes de rastreo y se dieron a la fuga mientras esperaban la sentencia por su participación en un caso de fraude de alivio de COVID-19 de $18 millones, afirman que fue secuestrada, aparentemente para evitar que revelen las identidades de coconspiradores no acusados, muestran los documentos judiciales obtenidos el viernes.

El FBI ofrece una recompensa de hasta $20,000 a cambio de información que conduzca al arresto de Richard Ayvazyan, de 43 años, y su esposa y coacusada Marietta Terabelian, de 37.

Las autoridades federales creen que la pareja, que enfrenta la posibilidad de pasar años tras las rejas, se quitó los dispositivos de control de ubicación y se fugaron juntos de la supervisión previa al juicio el 29 de agosto. Al día siguiente, un juez federal de Los Ángeles firmó órdenes de arresto contra la pareja.

Los abogados defensores escribieron en documentos recientes obtenidos por City News Service que los familiares de la pareja creen que Ayvazyan y Terabelian fueron secuestrados y no se fugaron voluntariamente de su hogar en Encino.

Con base en tales inquietudes, los abogados de la pareja desaparecida están pidiendo al gobierno que permita la inspección de un supuesto video que podría mostrar a Ayvazyan y Terabelian regresando voluntariamente a la casa el 2 de septiembre, varios días después de que desaparecieron de la supervisión.

Si no se ve a la pareja en el supuesto video, “entonces no hay evidencia confiable de vuelo voluntario''. No es creíble afirmar que Ayvazyan y Terabelian habrían huido voluntariamente sin dejar rastros como el uso de líneas de crédito, cuentas electrónicas o vehículos”, escribió el abogado de Ayvazyan Ashwin J. Ram.

El abogado está pidiendo que el tribunal no solo permita que la defensa vea el video, sino que suspenda la audiencia de sentencia del 15 de noviembre “a menos y hasta que pueda hacer conclusiones formales de secuestro involuntario, huida voluntaria u otra desaparición”.

La portavoz del FBI, Laura Eimiller, dijo que el gobierno “abordará cualquier teoría presentada por la defensa en la corte, según corresponda”. Un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a comentar sobre los documentos de la defensa.

La policía cree que Ayvazyan y Terabelian viajan juntos.

CONDENA POR CARGOS FEDERALES

La pareja y dos familiares fueron declarados culpables en junio de conspirar para presentar solicitudes de préstamo fraudulentas en virtud de las cuales ellos y otros obtuvieron más de $ 18 millones en fondos del programa de Protección de Cheques de Pago y Préstamos por daños económicos por desastre, que utilizaron para realizar pagos de casas de lujo en Tarzana. , Glendale y Palm Desert, y para comprar otros artículos de alta gama como monedas de oro, diamantes, joyas, relojes de lujo, muebles importados, bolsos de diseñador, ropa y una motocicleta Harley-Davidson.

Los fiscales han solicitado mejoras en las sentencias por el presunto escape de la supervisión y porque muchas de las víctimas del esquema fueron consideradas “vulnerables”.

Ayvazyan “victimizó a personas mayores (incluidas aquellas con discapacidades), personas fallecidas y estudiantes de intercambio extranjeros que habían pasado solo unos meses en los Estados Unidos hace años y ahora vivían a miles de millas de distancia en un país extranjero”. escribieron los fiscales federales.

Los acusados ​​fueron condenados por conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero.

Ayvazyan también fue declarado culpable de robo de identidad agravado.

El jurado determinó que los acusados ​​deben cancelar cuentas bancarias, joyas, relojes, monedas de oro, tres casas y alrededor de $450,000 en efectivo, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La evidencia mostró que los acusados ​​utilizaron identidades falsas o robadas para presentar solicitudes fraudulentas para los préstamos. En apoyo de las solicitudes, los acusados ​​también presentaron documentos falsos a los prestamistas y la Administración de Pequeñas Empresas, incluidos documentos de identidad, documentos fiscales y registros de nómina falsos.

Antes del veredicto, cuatro cómplices se declararon culpables de cargos penales en el caso.

El FBI pide que cualquier persona que tenga información sobre la pareja llamar al 310-477-6565.